Автобус между Салехардом и Лабытнанги в ЯНАО отменили

Автобус отменяют с 24 апреля (фото из архива)
Автобусное сообщение между Салехардом и Лабытнанги в ЯНАО закрывается 24 апреля. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«Завтра, 24 апреля, прекращается автобусное сообщение между городами Салехард и Лабытнанги до следующего зимнего сезона», — указано в сообщении. Информация опубликована в официальном telegram-канале департамента.
Ранее сообщалось, что ледовую переправу между Салехардом и Лабытнанги закроют до следующего сезона. Движение остановят 28 апреля.
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