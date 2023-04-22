22 апреля 2023
21 апреля 2023

Автобус между Салехардом и Лабытнанги в ЯНАО отменили

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Мытищи, автобус, общественный транспорт, маршрутка
Автобус отменяют с 24 апреля (фото из архива) Фото:

Автобусное сообщение между Салехардом и Лабытнанги в ЯНАО закрывается 24 апреля. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Завтра, 24 апреля, прекращается автобусное сообщение между городами Салехард и Лабытнанги до следующего зимнего сезона», — указано в сообщении. Информация опубликована в официальном telegram-канале департамента.

Ранее сообщалось, что ледовую переправу между Салехардом и Лабытнанги закроют до следующего сезона. Движение остановят 28 апреля.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Автобусное сообщение между Салехардом и Лабытнанги в ЯНАО закрывается 24 апреля. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Завтра, 24 апреля, прекращается автобусное сообщение между городами Салехард и Лабытнанги до следующего зимнего сезона», — указано в сообщении. Информация опубликована в официальном telegram-канале департамента. Ранее сообщалось, что ледовую переправу между Салехардом и Лабытнанги закроют до следующего сезона. Движение остановят 28 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...