23 апреля 2023
22 апреля 2023

В Златоусте матери погибшего участника СВО передали орден Мужества. Фото

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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, орден мужества
Орденом Мужества посмертно награжден рядовой Александр Бацкалев Фото:

В Златоусте Челябинской области матери погибшего в ходе спецоперации Александра Бацкалева передали орден Мужества. Об этом сообщили 24 апреля в пресс-службе мэрии.

«Матери погибшего в ходе СВО героя Галине Комиссаровой передали орден Мужества. Награду своего сына Александра Бацкалева она получила из рук врио военного комиссара Игоря Кибардина и главы округа Максима Пекарского», — уточнили в пресс-службе.

Рядовой Бацкалев погиб 10 ноября 2022 года в бою в зоне СВО. Указом президента РФ Владимира Путина от 3 марта он посмертно награжден орденом Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Орден Мужества, присвоенный рядовому Бацкалеву посмертно, передали его матери глава города Максим Пекарский и врио военкома Игорь Кибардин
Орден Мужества, присвоенный рядовому Бацкалеву посмертно, передали его матери глава города Максим Пекарский и врио военкома Игорь Кибардин
Фото:

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В Златоусте Челябинской области матери погибшего в ходе спецоперации Александра Бацкалева передали орден Мужества. Об этом сообщили 24 апреля в пресс-службе мэрии. «Матери погибшего в ходе СВО героя Галине Комиссаровой передали орден Мужества. Награду своего сына Александра Бацкалева она получила из рук врио военного комиссара Игоря Кибардина и главы округа Максима Пекарского», — уточнили в пресс-службе. Рядовой Бацкалев погиб 10 ноября 2022 года в бою в зоне СВО. Указом президента РФ Владимира Путина от 3 марта он посмертно награжден орденом Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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