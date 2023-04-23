В Златоусте матери погибшего участника СВО передали орден Мужества. Фото

24 апреля 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

Орденом Мужества посмертно награжден рядовой Александр Бацкалев Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Златоусте Челябинской области матери погибшего в ходе спецоперации Александра Бацкалева передали орден Мужества. Об этом сообщили 24 апреля в пресс-службе мэрии. «Матери погибшего в ходе СВО героя Галине Комиссаровой передали орден Мужества. Награду своего сына Александра Бацкалева она получила из рук врио военного комиссара Игоря Кибардина и главы округа Максима Пекарского», — уточнили в пресс-службе. Рядовой Бацкалев погиб 10 ноября 2022 года в бою в зоне СВО. Указом президента РФ Владимира Путина от 3 марта он посмертно награжден орденом Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Орден Мужества, присвоенный рядовому Бацкалеву посмертно, передали его матери глава города Максим Пекарский и врио военкома Игорь Кибардин Фото: Евгений Толкачев в газете «Златоустовский рабочий»

В Златоусте Челябинской области матери погибшего в ходе спецоперации Александра Бацкалева передали орден Мужества. Об этом сообщили 24 апреля в пресс-службе мэрии. «Матери погибшего в ходе СВО героя Галине Комиссаровой передали орден Мужества. Награду своего сына Александра Бацкалева она получила из рук врио военного комиссара Игоря Кибардина и главы округа Максима Пекарского», — уточнили в пресс-службе. Рядовой Бацкалев погиб 10 ноября 2022 года в бою в зоне СВО. Указом президента РФ Владимира Путина от 3 марта он посмертно награжден орденом Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.