Супруга челябинского губернатора оценила песни маленьких звезд. Фото

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Ирина Текслер на предпремьерном показе фильма «Портной из Бруклина». Магнитогорск, текслер ирина
Ирина Текслер приветствовала участников отборочного этапа из регионов Урала и Сибири Фото:

Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина 24 апреля посетила отборочный этап конкурса детской авторской песни «Дар России». Как сообщила Текслер, в Челябинске были представлены участники от Урало-Сибирского региона.

«В детской филармонии прошел отборочный этап конкурса детской авторской песни „Дар России“, где звездное жюри определило участников полуфинала. На отборе в Челябинске представлены участники от Урало-Сибирского региона», — отметила Текслер в telegram-канале.

Дети соревновались за главный приз: ротацию песни на Детском радио и выступление в эфире телеканала НТВ. Второй отборочный тур состоится в Москве. Проект поддержало Движение первых.

В жюри работали профессионалы российской сцены. Среди них музыкальный редактор шоу «Голос» и «Голос. Дети» Андрей Сергеев, певица и композитор Этери Бериашвили, участник многочисленных шоу и актер Станислав Ярушин и другие.

Ирина Текслер сообщила, что завершится «Дар России» в Сочи 2 июля. В городе пройдет четвертый музыкальный образовательный форум Леонида Агутина. Гала-концерт в Краснодарском крае откроет Детско-юношеский симфонический оркестр Челябинский области.

В жюри детского музыкального конкурса приняли участие состоявшиеся звезды
В жюри детского музыкального конкурса приняли участие состоявшиеся звезды
Фото:
Ирина Теслер порадовалась тому, что детско-юношеский оркестр из Челябинска откроет финальный гала-концерт в Сочи
Ирина Теслер порадовалась тому, что детско-юношеский оркестр из Челябинска откроет финальный гала-концерт в Сочи
Фото:
Члены жюри помогли участникам оценить свои способности и стали для детей ярким примером
Члены жюри помогли участникам оценить свои способности и стали для детей ярким примером
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Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина 24 апреля посетила отборочный этап конкурса детской авторской песни «Дар России». Как сообщила Текслер, в Челябинске были представлены участники от Урало-Сибирского региона. «В детской филармонии прошел отборочный этап конкурса детской авторской песни „Дар России“, где звездное жюри определило участников полуфинала. На отборе в Челябинске представлены участники от Урало-Сибирского региона», — отметила Текслер в telegram-канале. Дети соревновались за главный приз: ротацию песни на Детском радио и выступление в эфире телеканала НТВ. Второй отборочный тур состоится в Москве. Проект поддержало Движение первых. В жюри работали профессионалы российской сцены. Среди них музыкальный редактор шоу «Голос» и «Голос. Дети» Андрей Сергеев, певица и композитор Этери Бериашвили, участник многочисленных шоу и актер Станислав Ярушин и другие. Ирина Текслер сообщила, что завершится «Дар России» в Сочи 2 июля. В городе пройдет четвертый музыкальный образовательный форум Леонида Агутина. Гала-концерт в Краснодарском крае откроет Детско-юношеский симфонический оркестр Челябинский области.
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