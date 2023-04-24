Ирина Текслер приветствовала участников отборочного этапа из регионов Урала и Сибири Фото: Илья Московец © URA.RU

Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина 24 апреля посетила отборочный этап конкурса детской авторской песни «Дар России». Как сообщила Текслер, в Челябинске были представлены участники от Урало-Сибирского региона.

«В детской филармонии прошел отборочный этап конкурса детской авторской песни „Дар России“, где звездное жюри определило участников полуфинала. На отборе в Челябинске представлены участники от Урало-Сибирского региона», — отметила Текслер в telegram-канале.

Дети соревновались за главный приз: ротацию песни на Детском радио и выступление в эфире телеканала НТВ. Второй отборочный тур состоится в Москве. Проект поддержало Движение первых.

В жюри работали профессионалы российской сцены. Среди них музыкальный редактор шоу «Голос» и «Голос. Дети» Андрей Сергеев, певица и композитор Этери Бериашвили, участник многочисленных шоу и актер Станислав Ярушин и другие.

Ирина Текслер сообщила, что завершится «Дар России» в Сочи 2 июля. В городе пройдет четвертый музыкальный образовательный форум Леонида Агутина. Гала-концерт в Краснодарском крае откроет Детско-юношеский симфонический оркестр Челябинский области.

В жюри детского музыкального конкурса приняли участие состоявшиеся звезды Фото: telegram-канал Ирины Текслер

Ирина Теслер порадовалась тому, что детско-юношеский оркестр из Челябинска откроет финальный гала-концерт в Сочи Фото: telegram-канал Ирины Текслер