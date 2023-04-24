Компания сына экс-главы Кургана судится с созданной им фирмой

Компания сына экс-главы Кургана требует с «ГПИмясомолпром» более 3,6 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Московская компания ООО «ОВК-ИНВЕСТ», владельцем которой является сын экс-главы Кургана Анатолия Ельчанинова, требует с предприятия «ГПИмясомолпром» более 3,6 миллионов рублей. Ранее фирма была создана Максимом Ельчаниновым. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Арбитражного суда.

«ООО „ОВК-ИНВЕСТ“ обратилось в суд с иском к ООО „ГПИмясомолпром“ о взыскании задолженности за оказанные услуги по проведению проверок по подтверждению достоверности финансовой отчетности. Сумма исковых требований: 3 640 000 рублей», — сообщили в арбитраже.

Согласно данным сервиса СБИС, Максим Ельчанинов является владельцем ООО «ОВК-ИНВЕСТ» с 2018 года. Ему принадлежит полный пакет акций. Компания из Москвы занимается деятельностью по управлению финансово-промышленными группами. Из числа учредителей фирмы «ГПИмясомолпром» Ельчанинов вышел в 2020 году.

Ранее URA.RU писало, что сын экс-мэра Кургана отсудил более 9 млн рублей у своей бывшей компании. Бизнесмен подавал иск с требованием вернуть денежные средства, которые он предоставлял фирме «ГПИмясомолпром» в период с 2017 по 2019 годы.