Курганские спасатели опубликовали обращение из-за сильного ветра

Спасатели из-за ветра рекомендуют курганцам избегать оборванных проводов и старых деревьев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области ожидается сильный ветер. Днем порывы могут достигнуть 18 метров в секунду. Об этом сообщается на официальном сайте курганского управления МЧС России.

«27 апреля в Курганской области ожидается сильный ветер, днем порывы могут достигать 18 метров в секунду. Ветреная погода может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных пожарами», — указано на сайте.

Сообщается, что ветер может стать причиной возникновения очагов природных пожаров, которые вызваны небрежным обращением с огнем. Также могут возникнуть обрывы линий электропередач и связей. Спасатели отмечают, что в большинстве округов сохраняется четвертый класс горимости леса.

Сотрудники ведомства также рекомендуют закрыть форточки и окна в помещениях при усилении ветра. Жителей предупреждают о том, что не стоит подходить к оборванным проводам, вывескам и старым деревьям. «Кроме того, не следует стоять у стен домов, так как ветер может сорвать с них шифер. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», — пояснили курганские спасатели.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области температура понизится до 0 градусов. Синоптики также прогнозируют, что в регионе погода будет преимущественно без осадков.