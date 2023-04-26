26 апреля 2023

В челябинской области от ландшафтного пожара погибли два человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары. Учения МЧС. Челябинск, пожар, огонь, трава горит
Трагедия произошла возле деревни Бурханкуль Фото:

В районе деревни Бурханкуль в Троицком районе (Челябинская область) в огне ландшафтного пожара погибли два человека. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Трагедия произошла 26 апреля недалеко от троицкого поселка Бурханкуль. Возгорание сухой травы произошло из-за двигателя старого ВАЗа. В результате в огне погибли двое мужчин», — заявил источник.

За комментариями URA.RU обратилось в пресс-службу СКР по Челябинской области. В ведомстве пообещали раскрыть подробности позже.

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В районе деревни Бурханкуль в Троицком районе (Челябинская область) в огне ландшафтного пожара погибли два человека. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Трагедия произошла 26 апреля недалеко от троицкого поселка Бурханкуль. Возгорание сухой травы произошло из-за двигателя старого ВАЗа. В результате в огне погибли двое мужчин», — заявил источник. За комментариями URA.RU обратилось в пресс-службу СКР по Челябинской области. В ведомстве пообещали раскрыть подробности позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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