В челябинской области от ландшафтного пожара погибли два человека

Трагедия произошла возле деревни Бурханкуль
В районе деревни Бурханкуль в Троицком районе (Челябинская область) в огне ландшафтного пожара погибли два человека. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Трагедия произошла 26 апреля недалеко от троицкого поселка Бурханкуль. Возгорание сухой травы произошло из-за двигателя старого ВАЗа. В результате в огне погибли двое мужчин», — заявил источник.
За комментариями URA.RU обратилось в пресс-службу СКР по Челябинской области. В ведомстве пообещали раскрыть подробности позже.
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