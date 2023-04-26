26 апреля 2023

В Курганской области после дождей начнутся заморозки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы. Курган, снег, рябина, иней, погода, заморозки, заморозки, холод, похолодание
В Курганскую область придут заморозки Фото:

В Курганской области на выходных после дождей придут заморозки до -2 градусов. Об этом сообщается на сайте регионального ЦГМС.

«Ночью 29 апреля ожидается температура -1,+4 градуса. 30 апреля температура в ночное время опустится до -2,+3 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков», — указано на сайте курганского гидрометцентра. Перед заморозками 28 апреля синоптики прогнозируют дожди и ветер до 17 метров в секунду.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области температура понизится до 0 градусов. Также сообщалось, что курганские спасатели обратились к гражданам из-за сильного ветра.

В Курганской области ожидаются заморозки после дождей
В Курганской области ожидаются заморозки после дождей

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В Курганской области на выходных после дождей придут заморозки до -2 градусов. Об этом сообщается на сайте регионального ЦГМС. «Ночью 29 апреля ожидается температура -1,+4 градуса. 30 апреля температура в ночное время опустится до -2,+3 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков», — указано на сайте курганского гидрометцентра. Перед заморозками 28 апреля синоптики прогнозируют дожди и ветер до 17 метров в секунду. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области температура понизится до 0 градусов. Также сообщалось, что курганские спасатели обратились к гражданам из-за сильного ветра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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