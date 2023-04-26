В Курганскую область придут заморозки
В Курганской области на выходных после дождей придут заморозки до -2 градусов. Об этом сообщается на сайте регионального ЦГМС.
«Ночью 29 апреля ожидается температура -1,+4 градуса. 30 апреля температура в ночное время опустится до -2,+3 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков», — указано на сайте курганского гидрометцентра. Перед заморозками 28 апреля синоптики прогнозируют дожди и ветер до 17 метров в секунду.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области температура понизится до 0 градусов. Также сообщалось, что курганские спасатели обратились к гражданам из-за сильного ветра.
В Курганской области ожидаются заморозки после дождей
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