В Курганской области после дождей начнутся заморозки. Скрин

27 апреля 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

В Курганскую область придут заморозки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области на выходных после дождей придут заморозки до -2 градусов. Об этом сообщается на сайте регионального ЦГМС. «Ночью 29 апреля ожидается температура -1,+4 градуса. 30 апреля температура в ночное время опустится до -2,+3 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков», — указано на сайте курганского гидрометцентра. Перед заморозками 28 апреля синоптики прогнозируют дожди и ветер до 17 метров в секунду. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области температура понизится до 0 градусов. Также сообщалось, что курганские спасатели обратились к гражданам из-за сильного ветра. В Курганской области ожидаются заморозки после дождей Скрин: сайт Курганского ЦГМС

В Курганской области на выходных после дождей придут заморозки до -2 градусов. Об этом сообщается на сайте регионального ЦГМС. «Ночью 29 апреля ожидается температура -1,+4 градуса. 30 апреля температура в ночное время опустится до -2,+3 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков», — указано на сайте курганского гидрометцентра. Перед заморозками 28 апреля синоптики прогнозируют дожди и ветер до 17 метров в секунду. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области температура понизится до 0 градусов. Также сообщалось, что курганские спасатели обратились к гражданам из-за сильного ветра.