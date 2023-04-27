Силовики проводят обыски в доме ответственного за школьное питание в Челябинске

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Администрация Челябинска. Челябинск, воловой игорь
Игоря Волового подозревают в мошенничестве Фото:

Силовики проводят обыски в доме главы АО «Уральский комбинат питания», обеспечивающего челябинские школы и детские сады продуктами, Игоря Волового. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, директора подозревают в мошенничестве.

«Обыски проходят в доме у Волового. Оперативно-следственные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренных статьей 159 („Мошенничество“)», — рассказал источник.

«Уральский комбинат питания» является основным поставщиком продуктов для челябинских школ и детских садов. Офис компании находится на улице Васенко в Доме быта. По данным URA.RU, в нем все спокойно. Сотрудников нет. Офис закрыт.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там пообещали уточнить информацию.

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Силовики проводят обыски в доме главы АО «Уральский комбинат питания», обеспечивающего челябинские школы и детские сады продуктами, Игоря Волового. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, директора подозревают в мошенничестве. «Обыски проходят в доме у Волового. Оперативно-следственные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренных статьей 159 („Мошенничество“)», — рассказал источник. «Уральский комбинат питания» является основным поставщиком продуктов для челябинских школ и детских садов. Офис компании находится на улице Васенко в Доме быта. По данным URA.RU, в нем все спокойно. Сотрудников нет. Офис закрыт. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там пообещали уточнить информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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