Силовики проводят обыски в доме ответственного за школьное питание в Челябинске

Игоря Волового подозревают в мошенничестве Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Силовики проводят обыски в доме главы АО «Уральский комбинат питания», обеспечивающего челябинские школы и детские сады продуктами, Игоря Волового. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, директора подозревают в мошенничестве.

«Обыски проходят в доме у Волового. Оперативно-следственные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренных статьей 159 („Мошенничество“)», — рассказал источник.

«Уральский комбинат питания» является основным поставщиком продуктов для челябинских школ и детских садов. Офис компании находится на улице Васенко в Доме быта. По данным URA.RU, в нем все спокойно. Сотрудников нет. Офис закрыт.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там пообещали уточнить информацию.