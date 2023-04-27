В США предупредили Зеленского о последствиях отказа от переговоров с Путиным

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский потеряет власть, если не согласится на переговоры
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Отказ Владимира Зеленского от переговоров с Россией приведут к потере власти Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Если президент Украины Владимир Зеленский не согласится на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, то он может потерять свой пост. Об этом сообщил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Перед Зеленским встал сложный вопрос: что ему теперь делать, потому что трудно сказать, что станет последней каплей и приведет к потере им власти», — сообщил Дуглас Макгрегор. Его цитирует издание argumenti.ru. Макгрегор считает, что карьеру Зеленского может спасти только диалог с Путиным.

О необходимости завершения украинского конфликта путем переговоров заявляют политические эксперты и мировые лидеры. Владимир Зеленский считает, что такие переговоры невозможны.

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Если президент Украины Владимир Зеленский не согласится на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, то он может потерять свой пост. Об этом сообщил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. «Перед Зеленским встал сложный вопрос: что ему теперь делать, потому что трудно сказать, что станет последней каплей и приведет к потере им власти», — сообщил Дуглас Макгрегор. Его цитирует издание argumenti.ru. Макгрегор считает, что карьеру Зеленского может спасти только диалог с Путиным. О необходимости завершения украинского конфликта путем переговоров заявляют политические эксперты и мировые лидеры. Владимир Зеленский считает, что такие переговоры невозможны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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