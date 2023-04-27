В США предупредили Зеленского о последствиях отказа от переговоров с Путиным

Если президент Украины Владимир Зеленский не согласится на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, то он может потерять свой пост. Об этом сообщил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Перед Зеленским встал сложный вопрос: что ему теперь делать, потому что трудно сказать, что станет последней каплей и приведет к потере им власти», — сообщил Дуглас Макгрегор. Его цитирует издание argumenti.ru. Макгрегор считает, что карьеру Зеленского может спасти только диалог с Путиным.
О необходимости завершения украинского конфликта путем переговоров заявляют политические эксперты и мировые лидеры. Владимир Зеленский считает, что такие переговоры невозможны.
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