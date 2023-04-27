В США предупредили Зеленского о последствиях отказа от переговоров с Путиным Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский потеряет власть, если не согласится на переговоры 27 апреля 2023 в 19:11 Размер текста - 17 + Отказ Владимира Зеленского от переговоров с Россией приведут к потере власти Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если президент Украины Владимир Зеленский не согласится на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, то он может потерять свой пост. Об этом сообщил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. «Перед Зеленским встал сложный вопрос: что ему теперь делать, потому что трудно сказать, что станет последней каплей и приведет к потере им власти», — сообщил Дуглас Макгрегор. Его цитирует издание argumenti.ru. Макгрегор считает, что карьеру Зеленского может спасти только диалог с Путиным. О необходимости завершения украинского конфликта путем переговоров заявляют политические эксперты и мировые лидеры. Владимир Зеленский считает, что такие переговоры невозможны. Если президент Украины Владимир Зеленский не согласится на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, то он может потерять свой пост. Об этом сообщил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. «Перед Зеленским встал сложный вопрос: что ему теперь делать, потому что трудно сказать, что станет последней каплей и приведет к потере им власти», — сообщил Дуглас Макгрегор. Его цитирует издание argumenti.ru. Макгрегор считает, что карьеру Зеленского может спасти только диалог с Путиным. О необходимости завершения украинского конфликта путем переговоров заявляют политические эксперты и мировые лидеры. Владимир Зеленский считает, что такие переговоры невозможны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям