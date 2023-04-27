Юрист Горохова объяснила, почему молодежь стала толерантна к проституции

Юрист Горохова: реклама сексуальных услуг вовлекает молодежь в проституцию

28 апреля 2023 в 05:45 Размер текста - 17 +

Многие молодые люди рассматривают интим-услуги как обычный бизнес, считает Горохова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Развитие современных информационных технологий, позволяющих повсеместно рекламировать сексуальные услуги, сформировало более толерантное отношение молодежи к проституции. Об этом заявила кандидат юридических наук и доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве РФ Светлана Горохова. «У молодого поколения, меняется парадигма отношения к такому явлению, как проституция. Этому в значительной мере способствовало развитие современных информационных технологий, позволяющих рекламировать сексуальные услуги фактически повсеместно», — передают слова Гороховой «Известия». По ее словам, рекламирование сексуальных услуг происходит путем расклейки объявлений, информации в соцсетях и на иных информплощадках. В связи с этим многие рассматривают интим-услуги как обычный бизнес или легкий способ заработка, считает эксперт. Горохова отмечает, что количество вовлеченных в оказание сексуальных услуг в России составляет от 1 млн до 5 млн человек. Ранее издание Sky News сообщило, что жительницы Великобритании массово уходят в проституцию из-за роста стоимости жизни в стране. Телекомпания NRK сообщала, что украинские беженцы в Норвегии вынуждены стоять в очередях за бесплатной едой, чтобы «выжить», часть из них задумываются о проституции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Развитие современных информационных технологий, позволяющих повсеместно рекламировать сексуальные услуги, сформировало более толерантное отношение молодежи к проституции. Об этом заявила кандидат юридических наук и доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве РФ Светлана Горохова. «У молодого поколения, меняется парадигма отношения к такому явлению, как проституция. Этому в значительной мере способствовало развитие современных информационных технологий, позволяющих рекламировать сексуальные услуги фактически повсеместно», — передают слова Гороховой «Известия». По ее словам, рекламирование сексуальных услуг происходит путем расклейки объявлений, информации в соцсетях и на иных информплощадках. В связи с этим многие рассматривают интим-услуги как обычный бизнес или легкий способ заработка, считает эксперт. Горохова отмечает, что количество вовлеченных в оказание сексуальных услуг в России составляет от 1 млн до 5 млн человек. Ранее издание Sky News сообщило, что жительницы Великобритании массово уходят в проституцию из-за роста стоимости жизни в стране. Телекомпания NRK сообщала, что украинские беженцы в Норвегии вынуждены стоять в очередях за бесплатной едой, чтобы «выжить», часть из них задумываются о проституции.