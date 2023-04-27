27 апреля 2023

Курганцев предупредили о высокой пожарной опасности на майские праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Логовушке. Курган, мчс, дым, пожар, тушение, огонь
На майские праздники в Кургане прогнозируют высокую пожарную опасность Фото:

В Курганской области на майские праздники сохранится высокая пожарная опасность. По прогнозам синоптиков, ожидается четвертый класс горимости леса. Об этом сообщается на сайте администрации города Кургана.

«С 29 апреля по 2 мая в большинстве районов Курганской области сохранится высокая пожарная опасность — 4-й класс горимости леса. Данная обстановка существенно повышает риск возникновения природных пожаров, площадей, пройденных огнем, способствует возникновению угрозы их перехода на населенные пункты», — говорится на сайте мэрии. Администрация Кургана и региональное ГУ МЧС России также напомнило жителям и гостям региона о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области по поручению губернатора Вадима Шумкова ввели режим ЧС из-за масштабных пожаров. Он начал действовать с 27 апреля. До этого в регионе был введен особый противопожарный режим. В данный период запрещается посещение лесов, разведение огня и сжигание мусора.

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В Курганской области на майские праздники сохранится высокая пожарная опасность. По прогнозам синоптиков, ожидается четвертый класс горимости леса. Об этом сообщается на сайте администрации города Кургана. «С 29 апреля по 2 мая в большинстве районов Курганской области сохранится высокая пожарная опасность — 4-й класс горимости леса. Данная обстановка существенно повышает риск возникновения природных пожаров, площадей, пройденных огнем, способствует возникновению угрозы их перехода на населенные пункты», — говорится на сайте мэрии. Администрация Кургана и региональное ГУ МЧС России также напомнило жителям и гостям региона о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области по поручению губернатора Вадима Шумкова ввели режим ЧС из-за масштабных пожаров. Он начал действовать с 27 апреля. До этого в регионе был введен особый противопожарный режим. В данный период запрещается посещение лесов, разведение огня и сжигание мусора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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