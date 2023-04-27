Депутат Госдумы пожаловался силовикам на блогера КраСаву

28 апреля 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Депутат обвиняет экс-футболиста Савина в разглашении гостайны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Госдумы Роман Терюшков рассказал, что написал заявление в правоохранительные органы на уроженца Тобольска, экс-футболиста, а ныне блогера КраСаву (Евгения Савина). Об этом он заявил на прошедшем 27 апреля «Форуме безопасного интернета». «И там он, уже не стесняясь, хорошими словами полоскает, тявкает на нашего президента, на нашу страну», — так комментирует депутат недавно вышедшее интервью Ксении Собчак с Евгением Савиным. Терюшков добавляет, что просит силовиков завести уголовное дело по статье 238 — разглашение государственной тайны. Ранее на Евгения Савина оштрафовали за дискредитацию российской армии. Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей.

Депутат Госдумы Роман Терюшков рассказал, что написал заявление в правоохранительные органы на уроженца Тобольска, экс-футболиста, а ныне блогера КраСаву (Евгения Савина). Об этом он заявил на прошедшем 27 апреля «Форуме безопасного интернета». «И там он, уже не стесняясь, хорошими словами полоскает, тявкает на нашего президента, на нашу страну», — так комментирует депутат недавно вышедшее интервью Ксении Собчак с Евгением Савиным. Терюшков добавляет, что просит силовиков завести уголовное дело по статье 238 — разглашение государственной тайны. Ранее на Евгения Савина оштрафовали за дискредитацию российской армии. Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей.