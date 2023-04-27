27 апреля 2023

В центре Екатеринбурга ночью перекроют шесть улиц

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Первая совместная тренировка парадных расчетов и механизированной колонны ЦВО на площади 1905 года. Екатеринбург, площадь 1905года, репетиция парада
Перекрытие улиц состоится с 20:00 до 04:00 часов Фото:

В ночь с 28 на 29 апреля в центре Екатеринбурга перекроют шесть улиц, в связи с подготовкой военнослужащих к проведению парада Победы. Об этом сообщили в администрации города.

Репетиция парада будет проходить с 20:00 до 04:00 часов. Движение транспорта ограничат по следующим улицам:

  • проспект Ленина, от улицы Пушкина до улицы Хохрякова,
  • улица 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;
  • улица Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина;
  • улица Вайнера, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина;
  • улица Урицкого, от улицы Антона Валека до площади 1905 года;
  • улица Володарского, от улицы Антона Валека до площади 1905 года.

В центре Екатеринбурга вечером 25 апреля уже проводилась первая репетиция парада Победы. Подготовка длилась около часа.

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В ночь с 28 на 29 апреля в центре Екатеринбурга перекроют шесть улиц, в связи с подготовкой военнослужащих к проведению парада Победы. Об этом сообщили в администрации города. Репетиция парада будет проходить с 20:00 до 04:00 часов. Движение транспорта ограничат по следующим улицам: В центре Екатеринбурга вечером 25 апреля уже проводилась первая репетиция парада Победы. Подготовка длилась около часа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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