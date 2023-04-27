В центре Екатеринбурга ночью перекроют шесть улиц

28 апреля 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

Перекрытие улиц состоится с 20:00 до 04:00 часов Фото: Анна Майорова © URA.RU В ночь с 28 на 29 апреля в центре Екатеринбурга перекроют шесть улиц, в связи с подготовкой военнослужащих к проведению парада Победы. Об этом сообщили в администрации города. Репетиция парада будет проходить с 20:00 до 04:00 часов. Движение транспорта ограничат по следующим улицам: проспект Ленина, от улицы Пушкина до улицы Хохрякова,

улица 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;

улица Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина;

улица Вайнера, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина;

улица Урицкого, от улицы Антона Валека до площади 1905 года;

улица Володарского, от улицы Антона Валека до площади 1905 года. В центре Екатеринбурга вечером 25 апреля уже проводилась первая репетиция парада Победы. Подготовка длилась около часа.

В ночь с 28 на 29 апреля в центре Екатеринбурга перекроют шесть улиц, в связи с подготовкой военнослужащих к проведению парада Победы. Об этом сообщили в администрации города. Репетиция парада будет проходить с 20:00 до 04:00 часов. Движение транспорта ограничат по следующим улицам: В центре Екатеринбурга вечером 25 апреля уже проводилась первая репетиция парада Победы. Подготовка длилась около часа.