В центре Екатеринбурга ночью перекроют шесть улиц

Перекрытие улиц состоится с 20:00 до 04:00 часов
В ночь с 28 на 29 апреля в центре Екатеринбурга перекроют шесть улиц, в связи с подготовкой военнослужащих к проведению парада Победы. Об этом сообщили в администрации города.
Репетиция парада будет проходить с 20:00 до 04:00 часов. Движение транспорта ограничат по следующим улицам:
- проспект Ленина, от улицы Пушкина до улицы Хохрякова,
- улица 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;
- улица Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина;
- улица Вайнера, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина;
- улица Урицкого, от улицы Антона Валека до площади 1905 года;
- улица Володарского, от улицы Антона Валека до площади 1905 года.
В центре Екатеринбурга вечером 25 апреля уже проводилась первая репетиция парада Победы. Подготовка длилась около часа.
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