Погорельцам из Сосьвы отправили машину с медикаментами. Фото

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Гуманитарная помощь. Магнитогорск, гуманитарная помощь, коробки, груз, гуманитарка
Волонтеры из «Фонда святой Екатерины» продолжают отправлять помощь погорельцам в Сосьву Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Местным жителям Сосьвы (Свердловская область), пострадавшим от крупного пожара, отправили машину с медикаментами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Фонда святой Екатерины».

«Продолжается гуманитарная поддержка пострадавшим во время пожара в Сосьве. Сегодня днем к пострадавшим отправится машина с медикаментами, бинтами и заживляющими мазями», — сказано в сообщении. Ночью в лагерь размещения пострадавших уже доставили средства личной гигиены, подгузники для детей и постельное белье. С такой просьбой обратились жители Сосьвы.

Волонтеры уже передавали погорельцам 2,5 тонны чистой воды, 50 электрических плиток для готовки в полевых условиях и 500 продуктовых наборов. В каждый набор входит десять килограммов продуктов долгого хранения, а именно: тушенка, макароны, рис, печенье, кофе, чай и сгущенка.

При пожаре в Сосьве сгорело порядка 92 жилых домов, погибли 62-летний мужчина и 87-летняя женщина. Пострадавшим от пожара предоставили временное жилье в палатках. Предварительная причина пожара стало нарушение техники безопасности при сжигании опилок на местной лесопилке.

Волонтеры отправили машину с медикаментами погорельцам в Сосьву
Волонтеры отправили машину с медикаментами погорельцам в Сосьву
Фото:
Волонтеры поддерживают пострадавших при пожаре в Сосьве
Волонтеры поддерживают пострадавших при пожаре в Сосьве
Фото:

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Местным жителям Сосьвы (Свердловская область), пострадавшим от крупного пожара, отправили машину с медикаментами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Фонда святой Екатерины». «Продолжается гуманитарная поддержка пострадавшим во время пожара в Сосьве. Сегодня днем к пострадавшим отправится машина с медикаментами, бинтами и заживляющими мазями», — сказано в сообщении. Ночью в лагерь размещения пострадавших уже доставили средства личной гигиены, подгузники для детей и постельное белье. С такой просьбой обратились жители Сосьвы. Волонтеры уже передавали погорельцам 2,5 тонны чистой воды, 50 электрических плиток для готовки в полевых условиях и 500 продуктовых наборов. В каждый набор входит десять килограммов продуктов долгого хранения, а именно: тушенка, макароны, рис, печенье, кофе, чай и сгущенка. При пожаре в Сосьве сгорело порядка 92 жилых домов, погибли 62-летний мужчина и 87-летняя женщина. Пострадавшим от пожара предоставили временное жилье в палатках. Предварительная причина пожара стало нарушение техники безопасности при сжигании опилок на местной лесопилке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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