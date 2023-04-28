Путин развеял мифы о самоизоляции России

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, путин владимир
Россия не будет изолирована от мира, заявил Путин Фото:

Россия не станет изолированной страной на фоне западного санкционного давления. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совете законодателей при Федеральном Собрании России.

«Россия не собирается уходить в самоизоляцию, мы готовы выстраивать с другими странами равноправные и партнерские отношения», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир совета шел на телеканале «Россия 24».

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Россия не станет изолированной страной на фоне западного санкционного давления. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совете законодателей при Федеральном Собрании России. «Россия не собирается уходить в самоизоляцию, мы готовы выстраивать с другими странами равноправные и партнерские отношения», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир совета шел на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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