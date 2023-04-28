Путин развеял мифы о самоизоляции России

28 апреля 2023 в 19:54 Размер текста - 17 +

Россия не будет изолирована от мира, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не станет изолированной страной на фоне западного санкционного давления. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совете законодателей при Федеральном Собрании России. «Россия не собирается уходить в самоизоляцию, мы готовы выстраивать с другими странами равноправные и партнерские отношения», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир совета шел на телеканале «Россия 24».

Россия не станет изолированной страной на фоне западного санкционного давления. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совете законодателей при Федеральном Собрании России. «Россия не собирается уходить в самоизоляцию, мы готовы выстраивать с другими странами равноправные и партнерские отношения», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир совета шел на телеканале «Россия 24».