Путин развеял мифы о самоизоляции России

Россия не будет изолирована от мира, заявил Путин
Россия не станет изолированной страной на фоне западного санкционного давления. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совете законодателей при Федеральном Собрании России.
«Россия не собирается уходить в самоизоляцию, мы готовы выстраивать с другими странами равноправные и партнерские отношения», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир совета шел на телеканале «Россия 24».
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