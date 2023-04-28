В ЯНАО прокуратура выявила нарушения в работе полиции

В Новом Уренгое (ЯНАО) прокуратура провела проверку действий полицейских, которые не в полном объеме выполнили работу по профилактике правонарушений. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от ЯНАО Дмитрий Погорелый, инициировавший проверку.
«В начале марта жительница Нового Уренгоя жаловалась на противоправные действия соседа и безучастность правоохранительных органов, после чего я направил запрос в городскую прокуратуру для проведения проверки. Работа по профилактике правонарушений была выполнена не в полном объеме, в связи с чем руководителю территориального органа внутренних дел прокуратурой внесено представление», — написал Дмитрий Погорелый в своем telegram-канале.
Поводом для организации проверки стала жалоба депутату от жительницы Нового Уренгоя на действия агрессивного соседа и бездействие полиции. С нарушителем была проведена профилактическая беседа, но работники внутренних дел не предупредили правонарушителя об ответственности, после чего он продолжил свои действия. Прокурорская проверка, проведенная после обращения Погорелого, предписала устранить нарушения в работе территориального органа внутренних дел.
Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Погорелый сообщил о правовой коллизии, из-за которой малоимущая жительница Салехарда не может получить социальное жилье. Депутат пообещал проработать вопрос и вынести его на обсуждение в Госдуму РФ.
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