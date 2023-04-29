29 апреля 2023
28 апреля 2023

Теплоход «Павел Бажов» открыл сезон речной навигации в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Речной транспорт на реке Кама. Пермь, кама, лето, корабль, круиз, теплоход
В регионе официально открыли сезон речной навигации Фото:

В день открытия (29 апреля) сезона речной навигации в Пермском крае от главного пермского причала в сторону Чайковского уплыл теплоход «Павел Бажов». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Теплоход „Павел Бажов“ отправился от обновленного причала Речного вокзала в первый в этом году круиз выходного дня. Пассажиры проплывут по Каме до Чайковского», — указано на сайте ведомства.

Ремонт причалов и камской набережной завершили в декабре прошлого года. Проект включен в краевую программу к 300-летнему юбилею Перми. Ранее сообщалось, что минобразования региона организует речной круиз для учителей по маршруту «Пермь — Чайковский — Елабуга — Сарапул — Пермь» на майских праздниках. Выбрать счастливчиков предстоит муниципалитетам.

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В день открытия (29 апреля) сезона речной навигации в Пермском крае от главного пермского причала в сторону Чайковского уплыл теплоход «Павел Бажов». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. «Теплоход „Павел Бажов“ отправился от обновленного причала Речного вокзала в первый в этом году круиз выходного дня. Пассажиры проплывут по Каме до Чайковского», — указано на сайте ведомства. Ремонт причалов и камской набережной завершили в декабре прошлого года. Проект включен в краевую программу к 300-летнему юбилею Перми. Ранее сообщалось, что минобразования региона организует речной круиз для учителей по маршруту «Пермь — Чайковский — Елабуга — Сарапул — Пермь» на майских праздниках. Выбрать счастливчиков предстоит муниципалитетам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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