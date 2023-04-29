Теплоход «Павел Бажов» открыл сезон речной навигации в Пермском крае

30 апреля 2023 в 00:11 Размер текста - 17 +

В регионе официально открыли сезон речной навигации Фото: Сергей Русанов © URA.RU В день открытия (29 апреля) сезона речной навигации в Пермском крае от главного пермского причала в сторону Чайковского уплыл теплоход «Павел Бажов». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. «Теплоход „Павел Бажов“ отправился от обновленного причала Речного вокзала в первый в этом году круиз выходного дня. Пассажиры проплывут по Каме до Чайковского», — указано на сайте ведомства. Ремонт причалов и камской набережной завершили в декабре прошлого года. Проект включен в краевую программу к 300-летнему юбилею Перми. Ранее сообщалось, что минобразования региона организует речной круиз для учителей по маршруту «Пермь — Чайковский — Елабуга — Сарапул — Пермь» на майских праздниках. Выбрать счастливчиков предстоит муниципалитетам.

В день открытия (29 апреля) сезона речной навигации в Пермском крае от главного пермского причала в сторону Чайковского уплыл теплоход «Павел Бажов». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. «Теплоход „Павел Бажов“ отправился от обновленного причала Речного вокзала в первый в этом году круиз выходного дня. Пассажиры проплывут по Каме до Чайковского», — указано на сайте ведомства. Ремонт причалов и камской набережной завершили в декабре прошлого года. Проект включен в краевую программу к 300-летнему юбилею Перми. Ранее сообщалось, что минобразования региона организует речной круиз для учителей по маршруту «Пермь — Чайковский — Елабуга — Сарапул — Пермь» на майских праздниках. Выбрать счастливчиков предстоит муниципалитетам.