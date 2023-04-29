Теплоход «Павел Бажов» открыл сезон речной навигации в Пермском крае

В день открытия (29 апреля) сезона речной навигации в Пермском крае от главного пермского причала в сторону Чайковского уплыл теплоход «Павел Бажов». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
«Теплоход „Павел Бажов“ отправился от обновленного причала Речного вокзала в первый в этом году круиз выходного дня. Пассажиры проплывут по Каме до Чайковского», — указано на сайте ведомства.
Ремонт причалов и камской набережной завершили в декабре прошлого года. Проект включен в краевую программу к 300-летнему юбилею Перми. Ранее сообщалось, что минобразования региона организует речной круиз для учителей по маршруту «Пермь — Чайковский — Елабуга — Сарапул — Пермь» на майских праздниках. Выбрать счастливчиков предстоит муниципалитетам.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.