В Кургане десятки водителей лишились прав из-за алкоголя

ГИБДД лишили прав 42 водителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За прошедшие выходные в Кургане инспекторы ГИБДД лишили водительских прав 42 владельцев автомобилей. Они находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«За два дня, субботу и воскресенье, дорожная полиция выявила 42 водителей в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Каждый из них заплатит 30 тысяч рублей и останется без водительских прав на два года», — сообщается в ведомстве.

Еще четыре водителя привлечены к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», так как они повторно сели за руль в нетрезвом виде. Еще 51 водитель сели за руль, никогда не имея прав.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники ГИБДД проведут мероприятие по выявлению нетрезвых водителей. К проверкам привлекут как можно больше инспекторов, которые отреагируют на грубые нарушения ПДД.