30 апреля 2023
29 апреля 2023

В Кургане десятки водителей лишились прав из-за алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция, гибдд, дпс
ГИБДД лишили прав 42 водителей Фото:

За прошедшие выходные в Кургане инспекторы ГИБДД лишили водительских прав 42 владельцев автомобилей. Они находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«За два дня, субботу и воскресенье, дорожная полиция выявила 42 водителей в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Каждый из них заплатит 30 тысяч рублей и останется без водительских прав на два года», — сообщается в ведомстве.

Еще четыре водителя привлечены к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», так как они повторно сели за руль в нетрезвом виде. Еще 51 водитель сели за руль, никогда не имея прав.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники ГИБДД проведут мероприятие по выявлению нетрезвых водителей. К проверкам привлекут как можно больше инспекторов, которые отреагируют на грубые нарушения ПДД.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За прошедшие выходные в Кургане инспекторы ГИБДД лишили водительских прав 42 владельцев автомобилей. Они находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «За два дня, субботу и воскресенье, дорожная полиция выявила 42 водителей в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Каждый из них заплатит 30 тысяч рублей и останется без водительских прав на два года», — сообщается в ведомстве. Еще четыре водителя привлечены к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», так как они повторно сели за руль в нетрезвом виде. Еще 51 водитель сели за руль, никогда не имея прав. Ранее URA.RU писало, что сотрудники ГИБДД проведут мероприятие по выявлению нетрезвых водителей. К проверкам привлекут как можно больше инспекторов, которые отреагируют на грубые нарушения ПДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...