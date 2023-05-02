Курганские полицейские нашли поджигателей сухой травы

В Курганской области полицейские нашли двух подростков, которые подожгли сухую траву в микрорайоне Рябково. Информация об этом опубликована на сайте УМВД России по Курганской области.
«Два подростка во время прогулки подожгли сухую траву. В результате рядом со строениями произошло возгорание. После того как огонь был локализован, подростки вернулись на данное место и вновь подожгли траву», — указано в сообщении ведомства. Инспектор по делам несовершеннолетних нашел очевидцев, а после установил и личности несовершеннолетних правонарушителей.
Родителей подростков привлекли к административной ответственности. С детьми и взрослыми проведена профилактическая беседа.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане инспектор по делам несовершеннолетних нашла виновника пожара на улице Доватора. Подросток устроил пожар, играя со спичками.
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