Курганские полицейские нашли поджигателей сухой травы

Курганские подростки два раза поджигали сухую траву (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области полицейские нашли двух подростков, которые подожгли сухую траву в микрорайоне Рябково. Информация об этом опубликована на сайте УМВД России по Курганской области.

«Два подростка во время прогулки подожгли сухую траву. В результате рядом со строениями произошло возгорание. После того как огонь был локализован, подростки вернулись на данное место и вновь подожгли траву», — указано в сообщении ведомства. Инспектор по делам несовершеннолетних нашел очевидцев, а после установил и личности несовершеннолетних правонарушителей.

Родителей подростков привлекли к административной ответственности. С детьми и взрослыми проведена профилактическая беседа.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане инспектор по делам несовершеннолетних нашла виновника пожара на улице Доватора. Подросток устроил пожар, играя со спичками.