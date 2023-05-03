В Киеве загорелись склады

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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
В Киеве загорелись склады (архивное фото) Фото:

В одном из районов Киева горят склады. Об этом пишет украинское издание «Политика Страны».

«На киевской Оболони горят склады. Видео сильного задымления публикуют местные телеграм-каналы», — говорится в сообщении. Уточняется, что на местах пожара сильное задымление.

Ранее в Оболони на заводе уже был пожар, пишет «Царьград». Причина возгорания осталась под вопросом.

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В одном из районов Киева горят склады. Об этом пишет украинское издание «Политика Страны». «На киевской Оболони горят склады. Видео сильного задымления публикуют местные телеграм-каналы», — говорится в сообщении. Уточняется, что на местах пожара сильное задымление. Ранее в Оболони на заводе уже был пожар, пишет «Царьград». Причина возгорания осталась под вопросом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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