02 мая 2023

Курганские власти показали схему строящихся объектов в Заозерном. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В курганском районе Заозерный появятся новая школа, парк, физкультурно-оздоровительный комплекс и бассейн Фото:

Власти Кургана показали схему строящихся объектов в Заозерном. Информация об этом появилась в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».

«В 200 метрах от будущей школы начали стройку нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Объект будет двухэтажный, с тремя спортивными залами. В 300 метрах от него ледовая арена. Чуть левее строится новый бассейн. За забором в этом году строим вторую очередь парка общей площадью почти в 5 га, с озерком, ландшафтными и спортивными элементами», — рассказал в посте губернатор Вадим Шумков.

Глава региона отметил, что в округе несколько новых детсадов и введенная в декабре детская поликлиника, а также множество участков, реализованных под комплексное строительство. Заозерный благодаря реновации территории становится практически городом в городе.

Ранее URA.RU писало, что компания курганского бизнесмена и гендиректора ЗАО «Курганстальмост» Дмитрия Парышева начнет застраивать Заозерный. По контракту, площадь будущей застройки составит более 40,5 тысячи квадратных метров. На территории планируется строительство многоэтажных и среднеэтажных домов. Договор рассчитан на пять лет. Власти Кургана регулярно проверяют строительство новых объектов. В апреле мэр Кургана Елена Ситникова посетила стройку школы на 1500 мест в 12-м микрорайоне. Также объект посетили замгубернатора Сергей Малышев и руководители департаментов строительства и образования.

Власти презентовали схему строящихся объектов в районе Заозерный
Власти презентовали схему строящихся объектов в районе Заозерный
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Новый физкультурно-оздоровительный комплекс власти обещают отдать единоборцам
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс власти обещают отдать единоборцам
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Власти Кургана показали схему строящихся объектов в Заозерном. Информация об этом появилась в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». «В 200 метрах от будущей школы начали стройку нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Объект будет двухэтажный, с тремя спортивными залами. В 300 метрах от него ледовая арена. Чуть левее строится новый бассейн. За забором в этом году строим вторую очередь парка общей площадью почти в 5 га, с озерком, ландшафтными и спортивными элементами», — рассказал в посте губернатор Вадим Шумков. Глава региона отметил, что в округе несколько новых детсадов и введенная в декабре детская поликлиника, а также множество участков, реализованных под комплексное строительство. Заозерный благодаря реновации территории становится практически городом в городе. Ранее URA.RU писало, что компания курганского бизнесмена и гендиректора ЗАО «Курганстальмост» Дмитрия Парышева начнет застраивать Заозерный. По контракту, площадь будущей застройки составит более 40,5 тысячи квадратных метров. На территории планируется строительство многоэтажных и среднеэтажных домов. Договор рассчитан на пять лет. Власти Кургана регулярно проверяют строительство новых объектов. В апреле мэр Кургана Елена Ситникова посетила стройку школы на 1500 мест в 12-м микрорайоне. Также объект посетили замгубернатора Сергей Малышев и руководители департаментов строительства и образования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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