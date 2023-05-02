Курганские власти показали схему строящихся объектов в Заозерном. Фото

03 мая 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

В курганском районе Заозерный появятся новая школа, парк, физкультурно-оздоровительный комплекс и бассейн Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Кургана показали схему строящихся объектов в Заозерном. Информация об этом появилась в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». «В 200 метрах от будущей школы начали стройку нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Объект будет двухэтажный, с тремя спортивными залами. В 300 метрах от него ледовая арена. Чуть левее строится новый бассейн. За забором в этом году строим вторую очередь парка общей площадью почти в 5 га, с озерком, ландшафтными и спортивными элементами», — рассказал в посте губернатор Вадим Шумков. Глава региона отметил, что в округе несколько новых детсадов и введенная в декабре детская поликлиника, а также множество участков, реализованных под комплексное строительство. Заозерный благодаря реновации территории становится практически городом в городе. Ранее URA.RU писало, что компания курганского бизнесмена и гендиректора ЗАО «Курганстальмост» Дмитрия Парышева начнет застраивать Заозерный. По контракту, площадь будущей застройки составит более 40,5 тысячи квадратных метров. На территории планируется строительство многоэтажных и среднеэтажных домов. Договор рассчитан на пять лет. Власти Кургана регулярно проверяют строительство новых объектов. В апреле мэр Кургана Елена Ситникова посетила стройку школы на 1500 мест в 12-м микрорайоне. Также объект посетили замгубернатора Сергей Малышев и руководители департаментов строительства и образования. Власти презентовали схему строящихся объектов в районе Заозерный Фото: telegram-канал «силаVправде (V. Шумков)». Новый физкультурно-оздоровительный комплекс власти обещают отдать единоборцам Фото: telegram-канал «силаVправде (V. Шумков)». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Кургана показали схему строящихся объектов в Заозерном. Информация об этом появилась в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». «В 200 метрах от будущей школы начали стройку нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Объект будет двухэтажный, с тремя спортивными залами. В 300 метрах от него ледовая арена. Чуть левее строится новый бассейн. За забором в этом году строим вторую очередь парка общей площадью почти в 5 га, с озерком, ландшафтными и спортивными элементами», — рассказал в посте губернатор Вадим Шумков. Глава региона отметил, что в округе несколько новых детсадов и введенная в декабре детская поликлиника, а также множество участков, реализованных под комплексное строительство. Заозерный благодаря реновации территории становится практически городом в городе. Ранее URA.RU писало, что компания курганского бизнесмена и гендиректора ЗАО «Курганстальмост» Дмитрия Парышева начнет застраивать Заозерный. По контракту, площадь будущей застройки составит более 40,5 тысячи квадратных метров. На территории планируется строительство многоэтажных и среднеэтажных домов. Договор рассчитан на пять лет. Власти Кургана регулярно проверяют строительство новых объектов. В апреле мэр Кургана Елена Ситникова посетила стройку школы на 1500 мест в 12-м микрорайоне. Также объект посетили замгубернатора Сергей Малышев и руководители департаментов строительства и образования.