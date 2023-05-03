МИД РФ: на консульство в Финляндии совершено нападение при помощи взрывного устройства

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Виды Москвы, министерство иностранных дел рф, голубь, мид рф, сталинская высотка
Консульство России в Финляндии подверглось нападению, заявили в МИД РФ Фото:

Группа неизвестных людей в ночь с 30 апреля на 1 мая бросила на территорию консульства России в финском городе Мариехамн взрывное устройство. Об этом рассказали в МИД России.

«Группой лиц на территорию консульства России в городе Мариехамн в Финляндии было брошено взрывное шумовое устройство», — сообщается на официальном сайте МИД РФ. Там добавили, что происшествие произошло в ночь с 30 апреля на 1 мая. Помимо взрывного устройства в сторону учреждения были брошены и другие предметы, в результате чего зданию консульства был нанесен материальный ущерб, заключили в МИД.

Ранее в Финляндии в рамках антироссийских санкций арестовали здание Российского центра науки и культуры (РЦНК). Также под арест попал и участок, на котором располагается здание.

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Группа неизвестных людей в ночь с 30 апреля на 1 мая бросила на территорию консульства России в финском городе Мариехамн взрывное устройство. Об этом рассказали в МИД России. «Группой лиц на территорию консульства России в городе Мариехамн в Финляндии было брошено взрывное шумовое устройство», — сообщается на официальном сайте МИД РФ. Там добавили, что происшествие произошло в ночь с 30 апреля на 1 мая. Помимо взрывного устройства в сторону учреждения были брошены и другие предметы, в результате чего зданию консульства был нанесен материальный ущерб, заключили в МИД. Ранее в Финляндии в рамках антироссийских санкций арестовали здание Российского центра науки и культуры (РЦНК). Также под арест попал и участок, на котором располагается здание.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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