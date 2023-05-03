МИД РФ: на консульство в Финляндии совершено нападение при помощи взрывного устройства

03 мая 2023 в 21:12 Размер текста - 17 +

Консульство России в Финляндии подверглось нападению, заявили в МИД РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Группа неизвестных людей в ночь с 30 апреля на 1 мая бросила на территорию консульства России в финском городе Мариехамн взрывное устройство. Об этом рассказали в МИД России. «Группой лиц на территорию консульства России в городе Мариехамн в Финляндии было брошено взрывное шумовое устройство», — сообщается на официальном сайте МИД РФ. Там добавили, что происшествие произошло в ночь с 30 апреля на 1 мая. Помимо взрывного устройства в сторону учреждения были брошены и другие предметы, в результате чего зданию консульства был нанесен материальный ущерб, заключили в МИД. Ранее в Финляндии в рамках антироссийских санкций арестовали здание Российского центра науки и культуры (РЦНК). Также под арест попал и участок, на котором располагается здание.

Группа неизвестных людей в ночь с 30 апреля на 1 мая бросила на территорию консульства России в финском городе Мариехамн взрывное устройство. Об этом рассказали в МИД России. «Группой лиц на территорию консульства России в городе Мариехамн в Финляндии было брошено взрывное шумовое устройство», — сообщается на официальном сайте МИД РФ. Там добавили, что происшествие произошло в ночь с 30 апреля на 1 мая. Помимо взрывного устройства в сторону учреждения были брошены и другие предметы, в результате чего зданию консульства был нанесен материальный ущерб, заключили в МИД. Ранее в Финляндии в рамках антироссийских санкций арестовали здание Российского центра науки и культуры (РЦНК). Также под арест попал и участок, на котором располагается здание.