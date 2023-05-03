В Челябинской области нашли пропавшего месяц назад юношу

Мальчик пропал 3 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области нашли 17-летнего молодого человека, который пропал 3 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного главка полиции.

«Полицейские ОМВД России по Коркинскому району разыскали молодого человека. Он находился на территории Копейского городского округа. Никаких противоправных действий в отношении него не совершалось. Сейчас доставлен назад в Коркино», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данным источника URA.RU, молодой человек вырос в детском доме и был направлен в Коркино на учебу. Он самовольно покинул образовательное учреждение и отправился к друзьям в Челябинск.

Ранее стало известно, что юноша пропал в Коркино месяц назад. Его разыскивали правоохранительные органы и волонтеры поисково-спасательного отряда по всему региону.