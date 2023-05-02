В Тюмени на Велижанском тракте загорелась сухая трава. Видео

03 мая 2023 в 23:02 Размер текста - 17 +

О причинах возгорания не сообщается Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени на седьмом километре Велижанского тракта загорелась сухая трава. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра Правительства Тюменской области. «Пожар на седьмом километре Велижанского тракта в Тюмени — под контролем. Горит сухая трава», — говорится в сообщении. На месте происшествия работают восемь человек личного состава и две единицы техники ГУ МЧС по Тюменской области. Огнеборцы проводят «проливку кромки пожара и окарауливание местности». Ранее URA.RU писало о тушении лесного пожара огнеборцами под Тюменью. Лес горел возле объездной в районе Тобольского тракта.

В Тюмени на седьмом километре Велижанского тракта загорелась сухая трава. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра Правительства Тюменской области. «Пожар на седьмом километре Велижанского тракта в Тюмени — под контролем. Горит сухая трава», — говорится в сообщении. На месте происшествия работают восемь человек личного состава и две единицы техники ГУ МЧС по Тюменской области. Огнеборцы проводят «проливку кромки пожара и окарауливание местности». Ранее URA.RU писало о тушении лесного пожара огнеборцами под Тюменью. Лес горел возле объездной в районе Тобольского тракта.