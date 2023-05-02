О причинах возгорания не сообщается
В Тюмени на седьмом километре Велижанского тракта загорелась сухая трава. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра Правительства Тюменской области.
«Пожар на седьмом километре Велижанского тракта в Тюмени — под контролем. Горит сухая трава», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают восемь человек личного состава и две единицы техники ГУ МЧС по Тюменской области. Огнеборцы проводят «проливку кромки пожара и окарауливание местности».
Ранее URA.RU писало о тушении лесного пожара огнеборцами под Тюменью. Лес горел возле объездной в районе Тобольского тракта.
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