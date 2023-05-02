02 мая 2023

В Тюмени на Велижанском тракте загорелась сухая трава. Видео

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О причинах возгорания не сообщается Фото:

В Тюмени на седьмом километре Велижанского тракта загорелась сухая трава. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра Правительства Тюменской области.

«Пожар на седьмом километре Велижанского тракта в Тюмени — под контролем. Горит сухая трава», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают восемь человек личного состава и две единицы техники ГУ МЧС по Тюменской области. Огнеборцы проводят «проливку кромки пожара и окарауливание местности».

Ранее URA.RU писало о тушении лесного пожара огнеборцами под Тюменью. Лес горел возле объездной в районе Тобольского тракта.

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В Тюмени на седьмом километре Велижанского тракта загорелась сухая трава. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра Правительства Тюменской области. «Пожар на седьмом километре Велижанского тракта в Тюмени — под контролем. Горит сухая трава», — говорится в сообщении. На месте происшествия работают восемь человек личного состава и две единицы техники ГУ МЧС по Тюменской области. Огнеборцы проводят «проливку кромки пожара и окарауливание местности». Ранее URA.RU писало о тушении лесного пожара огнеборцами под Тюменью. Лес горел возле объездной в районе Тобольского тракта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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