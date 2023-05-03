В Екатеринбурге военные показали технику, которая впервые поучаствует в параде Победы. Видео

03 мая 2023 в 23:14 Размер текста - 17 +

Бронемашины «Ахмат» впервые будут участвовать в параде Победы (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге в вечерней репетиции парада Победы приняли участие новые бронеавтомобили 3-СТС «Ахмат», которые активно используются бойцами подразделения «Ахмат» в зоне проведения спецоперации. Боевые машины впервые примут участие в параде на 9 Мая, отметил журналист URA.RU, присутствовавший на репетиции. «Сегодня в репетиции на 9 Мая участвовали бронеавтомобили 3-СТС „Ахмат“. Эти машины впервые будут задействованы на параде Победы в Екатеринбурге», — сообщил корреспондент агентства. Новые броневики выпустил «Ростех» по просьбе главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Корпорация разработала мощный, надежный бронированный автомобиль всего лишь за 25 дней. Кадыров считает, что бронемашины полностью себя оправдали. Автомобиль позволяет личному составу быстро передвигаться как в городских условиях, так и на открытой местности. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге вечером 3 мая прошла очередная репетиция парада. В этот раз военные использовали боевую технику.

В Екатеринбурге в вечерней репетиции парада Победы приняли участие новые бронеавтомобили 3-СТС «Ахмат», которые активно используются бойцами подразделения «Ахмат» в зоне проведения спецоперации. Боевые машины впервые примут участие в параде на 9 Мая, отметил журналист URA.RU, присутствовавший на репетиции. «Сегодня в репетиции на 9 Мая участвовали бронеавтомобили 3-СТС „Ахмат“. Эти машины впервые будут задействованы на параде Победы в Екатеринбурге», — сообщил корреспондент агентства. Новые броневики выпустил «Ростех» по просьбе главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Корпорация разработала мощный, надежный бронированный автомобиль всего лишь за 25 дней. Кадыров считает, что бронемашины полностью себя оправдали. Автомобиль позволяет личному составу быстро передвигаться как в городских условиях, так и на открытой местности. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге вечером 3 мая прошла очередная репетиция парада. В этот раз военные использовали боевую технику.