Немецкий военный эксперт Грессель: наступление ВСУ будет длиться все лето

04 мая 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Наступление ВСУ начнется в мае и продлится все лето, уверен военный эксперт из ФРГ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина начнет полномасштабное контрнаступление в конце мая, и оно продлится все лето. Такой прогноз дал военный эксперт ЕС по международным отношениям Густав Грессель. «Я думаю, что все лето украинцы потратят на контрнаступление, насколько это возможно с помощью их военных сил», — подчеркнул Густав Грессель в интервью немецкому изданию BR24. Он отметил, что во время наступления украинские солдаты столкнутся с износом той техники, которую им передал Запад в рамках помощи. Сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) стараются делать акцент на разведку, уточнил Грессель. Член областной администрации Запорожья Владимир Рогов также отмечал, что Украина делает акцент на собственную разведку. Сейчас Киев собирает силы в Запорожской области. Российские ракетные удары истощают силы Украины перед наступлением, пишет RT.

Украина начнет полномасштабное контрнаступление в конце мая, и оно продлится все лето. Такой прогноз дал военный эксперт ЕС по международным отношениям Густав Грессель. «Я думаю, что все лето украинцы потратят на контрнаступление, насколько это возможно с помощью их военных сил», — подчеркнул Густав Грессель в интервью немецкому изданию BR24. Он отметил, что во время наступления украинские солдаты столкнутся с износом той техники, которую им передал Запад в рамках помощи. Сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) стараются делать акцент на разведку, уточнил Грессель. Член областной администрации Запорожья Владимир Рогов также отмечал, что Украина делает акцент на собственную разведку. Сейчас Киев собирает силы в Запорожской области. Российские ракетные удары истощают силы Украины перед наступлением, пишет RT.