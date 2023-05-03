Мусорный полигон, связанный с мэрией Кургана, нарушил экологические нормы

04 мая 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Шуховский полигон связан с мэрией Кургана, так как является муниципальным предприятием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители МУП «Шуховский полигон ТБО» не занимались разработкой санитарно-защитной зоны в районе Шуховского лесничества, что является нарушением экологических норм. Данная информация была размещена 4 мая на сайте областной прокуратуры. «В нарушение требований действующего законодательства предприятие не имеет проекта санитарно-защитной зоны, чем не обеспечено санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, и, соответственно, нарушены права граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. <…> По результатам рассмотрения дела в суде исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объеме», — указано в сообщении. Курганский областной суд обязал представителей полигона выполнить требования Роспотребнадзора. Апелляционную жалобу ответчика оставили без удовлетворения. Ранее стало известно, что недалеко от Шуховского полигона планируют построить крупный мусоросортировочный комплекс. При этом ФАС рассматривает жалобу по процедуре договора концессии на строительство этого комплекса.

Представители МУП «Шуховский полигон ТБО» не занимались разработкой санитарно-защитной зоны в районе Шуховского лесничества, что является нарушением экологических норм. Данная информация была размещена 4 мая на сайте областной прокуратуры. «В нарушение требований действующего законодательства предприятие не имеет проекта санитарно-защитной зоны, чем не обеспечено санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, и, соответственно, нарушены права граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. <…> По результатам рассмотрения дела в суде исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объеме», — указано в сообщении. Курганский областной суд обязал представителей полигона выполнить требования Роспотребнадзора. Апелляционную жалобу ответчика оставили без удовлетворения. Ранее стало известно, что недалеко от Шуховского полигона планируют построить крупный мусоросортировочный комплекс. При этом ФАС рассматривает жалобу по процедуре договора концессии на строительство этого комплекса.