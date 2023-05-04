Кирби опроверг причастность США к атакам беспилотников на Кремль

США запретили Украине наносить удары по территориям России. Об этом заявил советник Белого Дома Джон Кирби, отвечая на вопрос о потенциальном участии Штатов в атаке беспилотников на Кремль.
«Власти США не поощряют Киев наносить удары за пределами своих границ и не позволят Украине этого делать», — заявил Кирби в эфире американского телеканала MSNBC. Он пояснил, что Вашингтон не позволяет Киеву наносить удары за пределами Украины, включая российские территории. Также Кирби заявил, что считает обвинения Москвы в причастности США к атакам ложными.
Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку попыткой покушения Киева на российского лидера Владимира Путина, передает RT. Эксперты в руководстве США начали изучать данные об атаке, пишет «Национальная служба новостей». Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американские власти не поддерживают Киев в нанесении ударов по территории России, сообщает «Царьград».
США запретили Украине наносить удары по территориям России. Об этом заявил советник Белого Дома Джон Кирби, отвечая на вопрос о потенциальном участии Штатов в атаке беспилотников на Кремль. «Власти США не поощряют Киев наносить удары за пределами своих границ и не позволят Украине этого делать», — заявил Кирби в эфире американского телеканала MSNBC. Он пояснил, что Вашингтон не позволяет Киеву наносить удары за пределами Украины, включая российские территории. Также Кирби заявил, что считает обвинения Москвы в причастности США к атакам ложными. Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку попыткой покушения Киева на российского лидера Владимира Путина, передает RT. Эксперты в руководстве США начали изучать данные об атаке, пишет «Национальная служба новостей». Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американские власти не поддерживают Киев в нанесении ударов по территории России, сообщает «Царьград».