Кирби опроверг причастность США к атакам беспилотников на Кремль

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джон Кирби, Джон Кёрби
Джон Кирби заявил, что США не причастны к атакам на Кремль, передает MSNBC Фото:
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Украина попыталась совершить покушение на Путина

США запретили Украине наносить удары по территориям России. Об этом заявил советник Белого Дома Джон Кирби, отвечая на вопрос о потенциальном участии Штатов в атаке беспилотников на Кремль.

«Власти США не поощряют Киев наносить удары за пределами своих границ и не позволят Украине этого делать», — заявил Кирби в эфире американского телеканала MSNBC. Он пояснил, что Вашингтон не позволяет Киеву наносить удары за пределами Украины, включая российские территории. Также Кирби заявил, что считает обвинения Москвы в причастности США к атакам ложными.

Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку попыткой покушения Киева на российского лидера Владимира Путина, передает RT. Эксперты в руководстве США начали изучать данные об атаке, пишет «Национальная служба новостей». Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американские власти не поддерживают Киев в нанесении ударов по территории России, сообщает «Царьград».

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США запретили Украине наносить удары по территориям России. Об этом заявил советник Белого Дома Джон Кирби, отвечая на вопрос о потенциальном участии Штатов в атаке беспилотников на Кремль. «Власти США не поощряют Киев наносить удары за пределами своих границ и не позволят Украине этого делать», — заявил Кирби в эфире американского телеканала MSNBC. Он пояснил, что Вашингтон не позволяет Киеву наносить удары за пределами Украины, включая российские территории. Также Кирби заявил, что считает обвинения Москвы в причастности США к атакам ложными. Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку попыткой покушения Киева на российского лидера Владимира Путина, передает RT. Эксперты в руководстве США начали изучать данные об атаке, пишет «Национальная служба новостей». Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американские власти не поддерживают Киев в нанесении ударов по территории России, сообщает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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