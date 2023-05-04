04 мая 2023

В Екатеринбурге водитель травмировал 16-летнего велосипедиста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с участием велосипедиста у дома № 60 на улице Свердлова. Екатеринбург, автомобиль, дтп, екатеринбург , велосипед, велосипед под колесами
В результате ДТП у подростка сломано колено (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Полюсная, 9 автомобиль сбил 16-летнего подростка на велосипеде. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.

«ДТП произошло 4 мая в 22.50 на улице Полюсная, 9. Двадцатилетний водитель автомобиля „Фольксваген Поло“ допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который ехал навстречу движения транспортного средства по улице Полюсная», — рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

В результате происшествия 16-летний велосипедист был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в больницу. «у подростка диагностирован перелом коленной чашечки», — добавили в ведомстве.

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В Екатеринбурге на улице Полюсная, 9 автомобиль сбил 16-летнего подростка на велосипеде. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД Екатеринбурга. «ДТП произошло 4 мая в 22.50 на улице Полюсная, 9. Двадцатилетний водитель автомобиля „Фольксваген Поло“ допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который ехал навстречу движения транспортного средства по улице Полюсная», — рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга. В результате происшествия 16-летний велосипедист был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в больницу. «у подростка диагностирован перелом коленной чашечки», — добавили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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