В результате ДТП у подростка сломано колено (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Полюсная, 9 автомобиль сбил 16-летнего подростка на велосипеде. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.

«ДТП произошло 4 мая в 22.50 на улице Полюсная, 9. Двадцатилетний водитель автомобиля „Фольксваген Поло“ допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который ехал навстречу движения транспортного средства по улице Полюсная», — рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

В результате происшествия 16-летний велосипедист был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в больницу. «у подростка диагностирован перелом коленной чашечки», — добавили в ведомстве.