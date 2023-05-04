Пострадавшим от пожара в Тюменском районе выплатят деньги. Видео

05 мая 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Пожар в селе Успенка Тюменского района был потушен к утру 5 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пострадавшие от пожара в селе Успенка Тюменского района могут рассчитывать на получение региональной выплаты, размер которой составляет 50 тыс. рублей. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. «На сегодня предусмотрены региональные выплаты в виде материальной помощи в связи с утратой предметов первой необходимости вследствие пожара в размере 50 тыс. рублей. По всем поступившим обращениям прокуратурой области незамедлительно будут организованы проверочные мероприятия. В случае выявления нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, обеспечивающие реальное устранение нарушений прав жителей Тюменской области», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что в селе Успенка развернут мобильный пункт прокуратуры, куда местные жители могут обратиться со своими жалобами. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил подчиненным проконтролировать вопрос выплат материальной помощи пострадавшим от пожара. Ранее агентство писало о том, что 4 мая в Тюменском районе из-за пожара были эвакуированы жители села Успенка. По предварительным данным, огнем были уничтожены 13 жилых домов и хозяйственные постройки. Пожар был ликвидирован к утру 5 мая.

Пострадавшие от пожара в селе Успенка Тюменского района могут рассчитывать на получение региональной выплаты, размер которой составляет 50 тыс. рублей. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. «На сегодня предусмотрены региональные выплаты в виде материальной помощи в связи с утратой предметов первой необходимости вследствие пожара в размере 50 тыс. рублей. По всем поступившим обращениям прокуратурой области незамедлительно будут организованы проверочные мероприятия. В случае выявления нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, обеспечивающие реальное устранение нарушений прав жителей Тюменской области», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что в селе Успенка развернут мобильный пункт прокуратуры, куда местные жители могут обратиться со своими жалобами. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил подчиненным проконтролировать вопрос выплат материальной помощи пострадавшим от пожара. Ранее агентство писало о том, что 4 мая в Тюменском районе из-за пожара были эвакуированы жители села Успенка. По предварительным данным, огнем были уничтожены 13 жилых домов и хозяйственные постройки. Пожар был ликвидирован к утру 5 мая.