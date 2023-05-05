Суд арестовал драматурга Светлану Петрийчук на два месяца

Драматурга Светлану Петрийчук арестована на два месяца по делу об оправдании терроризма. Состав преступления следствие обнаружило в ее пьесе «Финист Ясный Сокол».
«Суд арестовал драматурга Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма» — передают
Ранее URA.RU писало об аналогичном аресте режиссера Евгении Беркович на два месяца. Ее арестовали по делу об оправдании терроризма в пьесе «Финист Ясный Сокол», где речь идет о женщинах, которые вышли замуж за боевиков «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ — прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», ИГ).
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