Суд арестовал драматурга Светлану Петрийчук на два месяца 05 мая 2023 в 23:49 Размер текста - 17 + Петрийчук арестована за спектакль о женщинах, которые вышли замуж за террористов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Драматурга Светлану Петрийчук арестована на два месяца по делу об оправдании терроризма. Состав преступления следствие обнаружило в ее пьесе «Финист Ясный Сокол». «Суд арестовал драматурга Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма» — передают РИА новости . Агентство отметило, что новость дополняется. Ранее URA.RU писало об аналогичном аресте режиссера Евгении Беркович на два месяца. Ее арестовали по делу об оправдании терроризма в пьесе «Финист Ясный Сокол», где речь идет о женщинах, которые вышли замуж за боевиков «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ — прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», ИГ). Драматурга Светлану Петрийчук арестована на два месяца по делу об оправдании терроризма. Состав преступления следствие обнаружило в ее пьесе «Финист Ясный Сокол». «Суд арестовал драматурга Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма» — передают РИА новости. Агентство отметило, что новость дополняется. Ранее URA.RU писало об аналогичном аресте режиссера Евгении Беркович на два месяца. Ее арестовали по делу об оправдании терроризма в пьесе «Финист Ясный Сокол», где речь идет о женщинах, которые вышли замуж за боевиков «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ — прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», ИГ). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям