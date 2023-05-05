05 мая 2023

CNN: эффективность HIMARS на Украине снижается из-за российских систем РЭБ

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Российские системы радиоэлектронной борьбы создают помехи для украинских ракет HIMARS Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ракеты HIMARS, которые США поставляет Украине, стали чаще бить мимо целей из-за того, что выросла эффективность российских систем радиоэлектронной борьбы по созданию помех. Об этом заявили сразу несколько иностранных источников, знакомых с обстановкой на фронтах спецоперации.

«Ракеты HIMARS все чаще не попадают в цель. <…> Западные военные пытаются выработать меры преодоления российской защиты и разрабатывают новое программное обеспечение. Это постоянная игра в кошки-мышки», — передает телеканал CNN, ссылаясь на источники на Украине, в Великобритании и Пентагоне.

Ранее США выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму в 300 миллионов долларов. В него вошли снаряды для РСЗО HIMARS, передает RT. В мае страны Евросоюза одобрили выделение Киеву одного миллиарда евро на закупку ракет и крупнокалиберных снарядов. Сообщалось, что боеприпасы будут покупаться через Европейский фонд мира.

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Ракеты HIMARS, которые США поставляет Украине, стали чаще бить мимо целей из-за того, что выросла эффективность российских систем радиоэлектронной борьбы по созданию помех. Об этом заявили сразу несколько иностранных источников, знакомых с обстановкой на фронтах спецоперации. «Ракеты HIMARS все чаще не попадают в цель. <…> Западные военные пытаются выработать меры преодоления российской защиты и разрабатывают новое программное обеспечение. Это постоянная игра в кошки-мышки», — передает телеканал CNN, ссылаясь на источники на Украине, в Великобритании и Пентагоне. Ранее США выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму в 300 миллионов долларов. В него вошли снаряды для РСЗО HIMARS, передает RT. В мае страны Евросоюза одобрили выделение Киеву одного миллиарда евро на закупку ракет и крупнокалиберных снарядов. Сообщалось, что боеприпасы будут покупаться через Европейский фонд мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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