CNN: эффективность HIMARS на Украине снижается из-за российских систем РЭБ

Ракеты HIMARS, которые США поставляет Украине, стали чаще бить мимо целей из-за того, что выросла эффективность российских систем радиоэлектронной борьбы по созданию помех. Об этом заявили сразу несколько иностранных источников, знакомых с обстановкой на фронтах спецоперации.
«Ракеты HIMARS все чаще не попадают в цель. <…> Западные военные пытаются выработать меры преодоления российской защиты и разрабатывают новое программное обеспечение. Это постоянная игра в кошки-мышки», — передает телеканал
Ранее США выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму в 300 миллионов долларов. В него вошли снаряды для РСЗО HIMARS, передает RT. В мае страны Евросоюза одобрили выделение Киеву одного миллиарда евро на закупку ракет и крупнокалиберных снарядов. Сообщалось, что боеприпасы будут покупаться через Европейский фонд мира.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!