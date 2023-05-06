В Кургане для эвакуации населения открыли Кировский мост

07 мая 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Курганский мост открыли для эвакуации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из за угрозы задымления в Кургане для эвакуации местных жителей открыли Кировский мост. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Это произошло из-за ландшафтного пожара со стороны микрорайона Тополя. «Проводится превентивная эвакуация жителей в связи с угрозой задымления. Граждане, имеющие личный транспорт, выезжают в сторону города. Для проезда открыт Кировский мост. По нему можно пройти пешком и проехать на машине. У кого нет транспорта, выходят к магазину „Тобол“ у Кировского моста. Здесь будут стоять автобусы», — указано на странице «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте». Ранее появилось сообщение, что в Кургане густой дым замечен в районе дач за Кировским мостом. На месте происшествия работает корреспондент URA.RU.

Из за угрозы задымления в Кургане для эвакуации местных жителей открыли Кировский мост. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Это произошло из-за ландшафтного пожара со стороны микрорайона Тополя. «Проводится превентивная эвакуация жителей в связи с угрозой задымления. Граждане, имеющие личный транспорт, выезжают в сторону города. Для проезда открыт Кировский мост. По нему можно пройти пешком и проехать на машине. У кого нет транспорта, выходят к магазину „Тобол“ у Кировского моста. Здесь будут стоять автобусы», — указано на странице «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте». Ранее появилось сообщение, что в Кургане густой дым замечен в районе дач за Кировским мостом. На месте происшествия работает корреспондент URA.RU.