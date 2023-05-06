06 мая 2023
05 мая 2023

В Кургане для эвакуации населения открыли Кировский мост

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная Тобола. Курган, набережная, кировский мост, набереженая тобола
Курганский мост открыли для эвакуации Фото:

Из за угрозы задымления в Кургане для эвакуации местных жителей открыли Кировский мост. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Это произошло из-за ландшафтного пожара со стороны микрорайона Тополя.

«Проводится превентивная эвакуация жителей в связи с угрозой задымления. Граждане, имеющие личный транспорт, выезжают в сторону города. Для проезда открыт Кировский мост. По нему можно пройти пешком и проехать на машине. У кого нет транспорта, выходят к магазину „Тобол“ у Кировского моста. Здесь будут стоять автобусы», — указано на странице «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее появилось сообщение, что в Кургане густой дым замечен в районе дач за Кировским мостом. На месте происшествия работает корреспондент URA.RU.

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Из за угрозы задымления в Кургане для эвакуации местных жителей открыли Кировский мост. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Это произошло из-за ландшафтного пожара со стороны микрорайона Тополя. «Проводится превентивная эвакуация жителей в связи с угрозой задымления. Граждане, имеющие личный транспорт, выезжают в сторону города. Для проезда открыт Кировский мост. По нему можно пройти пешком и проехать на машине. У кого нет транспорта, выходят к магазину „Тобол“ у Кировского моста. Здесь будут стоять автобусы», — указано на странице «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте». Ранее появилось сообщение, что в Кургане густой дым замечен в районе дач за Кировским мостом. На месте происшествия работает корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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