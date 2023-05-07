Курганский прокурор Назаров дал особое поручение подчиненному из-за пожара

07 мая 2023 в 23:07 Размер текста - 17 +

Прокуратура проведет проверку после пожара в курганском селе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Прокурор Курганской области Андрей Назаров дал поручение провести проверку после пожара в селе Юлдус. Информация появилась на сайте облпрокуратуры. «Прокурор области поручил Шадринскому межрайонному прокурору провести проверку полноты принятых уполномоченными органами мер, направленных на профилактику пожаров», — сообщили в прокуратуре. Поручение было дано после пожара в шадринском селе Юлдус. Пожар уничтожил 20 домов в населенном пункте. По результатам проверки примут весь комплекс мер прокурорского реагирования. Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринском округе в селе горит школа и десятки домов. Школу в Юлдусе пожарным удалось отстоять.

Прокурор Курганской области Андрей Назаров дал поручение провести проверку после пожара в селе Юлдус. Информация появилась на сайте облпрокуратуры. «Прокурор области поручил Шадринскому межрайонному прокурору провести проверку полноты принятых уполномоченными органами мер, направленных на профилактику пожаров», — сообщили в прокуратуре. Поручение было дано после пожара в шадринском селе Юлдус. Пожар уничтожил 20 домов в населенном пункте. По результатам проверки примут весь комплекс мер прокурорского реагирования. Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринском округе в селе горит школа и десятки домов. Школу в Юлдусе пожарным удалось отстоять.