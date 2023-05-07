Курганский прокурор Назаров дал особое поручение подчиненному из-за пожара

Прокурор Курганской области Андрей Назаров дал поручение провести проверку после пожара в селе Юлдус. Информация появилась на сайте облпрокуратуры.
«Прокурор области поручил Шадринскому межрайонному прокурору провести проверку полноты принятых уполномоченными органами мер, направленных на профилактику пожаров», — сообщили в прокуратуре. Поручение было дано после пожара в шадринском селе Юлдус.
Пожар уничтожил 20 домов в населенном пункте. По результатам проверки примут весь комплекс мер прокурорского реагирования.
Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринском округе в селе горит школа и десятки домов. Школу в Юлдусе пожарным удалось отстоять.
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