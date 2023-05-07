Кадыров пообещал разобраться с командованием ЧВК «Вагнер» лицом к лицу

08 мая 2023 в 00:23 Размер текста - 17 +

Недосказанность в некоторых моментах между командованием спецназа «Ахмат» и командованием ЧВК «Вагнер» осталась, с этим обязательно разберутся и решат все вопросы «лицом к лицу». Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Вокруг частной военной компании столько шума подняли, а нужно было всего лишь закончить начатое, без лишних разговоров на весь интернет и весь мир. Добить, дожать имеющимися силами и средствами, изменив тактику под реальность. Так же, как это делали другие подразделения в условиях нехватки и дефицита, когда освобождали в 2022 году такие же сложные города, как Артемовск. Недосказанность в кое-каких моментах с командованием ЧВК осталась, но с этим мы разберемся. Не в чатах или telegram-каналах, на виду у всех и на расстоянии друг от друга, а вживую, лицом к лицу», — говорится в сообщении Кадырова, опубликованном в telegram-канале главы Чеченской республики. Ранее основатель военной компании Евгений Пригожин заявлял, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» покинут Бахмут (Артемовск) 10 мая из-за нехватки боеприпасов. Кадыров выразил готовность заменить штурмовые отряды Пригожина бойцами спецназа «Ахмат». Он отметил, что спецназ «Ахмат» готов войти в Бахмут и занять позиции всего за несколько часов. В ответ на предложение Кадырова Пригожин заявил, что готов передать Бахмут чеченскому «Ахмату» и ему. Он попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу разрешить передать город главе Чечни. 6 мая Кадыров заявил, что ждет приказа выдвинуться в Бахмут. Он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать соответствующее поручение. Примерно в это же время Пригожин доложил о том, что под контролем российской армии находится примерно 95% территории Артемовска. Позже он отметил, что ЧВК «Вагнер» готова остаться в Бахмуте.