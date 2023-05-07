07 мая 2023
06 мая 2023

Политэлиты Нижневартовска возложили цветы к Вечному огню

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция Свеча памяти. Курган, мемориал памяти, вечный огонь
В Нижневартовске прошел митинг в честь Дня Победы Фото:

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко, представители политэлиты и предприятий города возложили цветы к Вечному огню у мемориала «Воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ». Во время митинга Кощенко обратился с речью к присутсвующим ветеранам и жителям населенного пункта.

«Поздравляю всех с наступающим Днем Победы! Это день, когда мы вспоминаем десятки миллионов павших, которые отдали свою жизнь за свободу нашего Отечества», — сказал Кощенко.

В память о героях ВОВ прозвучал залп из воинских орудий. В небо над Нижневартовском поднялась стая белых голубей — символ мира на земле.

Ранее URA.RU писало о том, как жители ХМАО отметят День Победы. В городах округа устроят автопробег, марафон отжиманий и мастер-класс по сборке автомата.

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко и политэлита города возложили цветы к Вечному огню
Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко и политэлита города возложили цветы к Вечному огню

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Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко, представители политэлиты и предприятий города возложили цветы к Вечному огню у мемориала «Воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ». Во время митинга Кощенко обратился с речью к присутсвующим ветеранам и жителям населенного пункта. «Поздравляю всех с наступающим Днем Победы! Это день, когда мы вспоминаем десятки миллионов павших, которые отдали свою жизнь за свободу нашего Отечества», — сказал Кощенко. В память о героях ВОВ прозвучал залп из воинских орудий. В небо над Нижневартовском поднялась стая белых голубей — символ мира на земле. Ранее URA.RU писало о том, как жители ХМАО отметят День Победы. В городах округа устроят автопробег, марафон отжиманий и мастер-класс по сборке автомата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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