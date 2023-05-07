Политэлиты Нижневартовска возложили цветы к Вечному огню

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко, представители политэлиты и предприятий города возложили цветы к Вечному огню у мемориала «Воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ». Во время митинга Кощенко обратился с речью к присутсвующим ветеранам и жителям населенного пункта.
«Поздравляю всех с наступающим Днем Победы! Это день, когда мы вспоминаем десятки миллионов павших, которые отдали свою жизнь за свободу нашего Отечества», — сказал Кощенко.
В память о героях ВОВ прозвучал залп из воинских орудий. В небо над Нижневартовском поднялась стая белых голубей — символ мира на земле.
Ранее URA.RU писало о том, как жители ХМАО отметят День Победы. В городах округа устроят автопробег, марафон отжиманий и мастер-класс по сборке автомата.
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