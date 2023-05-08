08 мая 2023

Песков раскрыл, почему президенты семи стран согласились приехать на Парад Победы к Путину

Песков: лидеры стран СНГ прибыли в Москву, потому что они чтят праздник 9 Мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков. Москва, песков дмитрий
Для лидеров стран СНГ праздник 9 Мая является святым, отметил Дмитрий Песков Фото:

Лидеры стран Содружества независимых государств (СНГ) прибыли в Москву для празднования Дня Победы, потому что они чтят это праздник. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Многие государства-участники СНГ по-прежнему считают это святым днем (День Победы), который необходимо праздновать. <…> Мы очень признательны нашим гостям за то, что они сочли возможным быть в этот торжественный день вместе с нашим президентом и вместе с нами», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Запись опубликована в telegram-канале журналиста.

В Россию дня праздника прибыли президенты Киргизии, Казахстана, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии и Туркмении. Лидеры стран СНГ 9 мая возложат цветы вместе с президентом России Владимиром Путиным к могиле к Могиле Неизвестного Солдата. Также лидеры СНГ будет присутствовать на праздничном параде. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву 8 мая не только для посещения парада, но и для обсуждения рабочих вопросов, передает «Национальная служба новостей».

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Лидеры стран Содружества независимых государств (СНГ) прибыли в Москву для празднования Дня Победы, потому что они чтят это праздник. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Многие государства-участники СНГ по-прежнему считают это святым днем (День Победы), который необходимо праздновать. <…> Мы очень признательны нашим гостям за то, что они сочли возможным быть в этот торжественный день вместе с нашим президентом и вместе с нами», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Запись опубликована в telegram-канале журналиста. В Россию дня праздника прибыли президенты Киргизии, Казахстана, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии и Туркмении. Лидеры стран СНГ 9 мая возложат цветы вместе с президентом России Владимиром Путиным к могиле к Могиле Неизвестного Солдата. Также лидеры СНГ будет присутствовать на праздничном параде. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву 8 мая не только для посещения парада, но и для обсуждения рабочих вопросов, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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