Песков раскрыл, почему президенты семи стран согласились приехать на Парад Победы к Путину

Лидеры стран Содружества независимых государств (СНГ) прибыли в Москву для празднования Дня Победы, потому что они чтят это праздник. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Многие государства-участники СНГ по-прежнему считают это святым днем (День Победы), который необходимо праздновать. <…> Мы очень признательны нашим гостям за то, что они сочли возможным быть в этот торжественный день вместе с нашим президентом и вместе с нами», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Запись опубликована в telegram-канале журналиста.
В Россию дня праздника прибыли президенты Киргизии, Казахстана, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии и Туркмении. Лидеры стран СНГ 9 мая возложат цветы вместе с президентом России Владимиром Путиным к могиле к Могиле Неизвестного Солдата. Также лидеры СНГ будет присутствовать на праздничном параде. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву 8 мая не только для посещения парада, но и для обсуждения рабочих вопросов, передает «Национальная служба новостей».
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