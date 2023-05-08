Песков раскрыл, почему президенты семи стран согласились приехать на Парад Победы к Путину

Песков: лидеры стран СНГ прибыли в Москву, потому что они чтят праздник 9 Мая

09 мая 2023 в 09:37 Размер текста - 17 +

Для лидеров стран СНГ праздник 9 Мая является святым, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидеры стран Содружества независимых государств (СНГ) прибыли в Москву для празднования Дня Победы, потому что они чтят это праздник. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Многие государства-участники СНГ по-прежнему считают это святым днем (День Победы), который необходимо праздновать. <…> Мы очень признательны нашим гостям за то, что они сочли возможным быть в этот торжественный день вместе с нашим президентом и вместе с нами», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Запись опубликована в telegram-канале журналиста. В Россию дня праздника прибыли президенты Киргизии, Казахстана, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии и Туркмении. Лидеры стран СНГ 9 мая возложат цветы вместе с президентом России Владимиром Путиным к могиле к Могиле Неизвестного Солдата. Также лидеры СНГ будет присутствовать на праздничном параде. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву 8 мая не только для посещения парада, но и для обсуждения рабочих вопросов, передает «Национальная служба новостей».

Лидеры стран Содружества независимых государств (СНГ) прибыли в Москву для празднования Дня Победы, потому что они чтят это праздник. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Многие государства-участники СНГ по-прежнему считают это святым днем (День Победы), который необходимо праздновать. <…> Мы очень признательны нашим гостям за то, что они сочли возможным быть в этот торжественный день вместе с нашим президентом и вместе с нами», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Запись опубликована в telegram-канале журналиста. В Россию дня праздника прибыли президенты Киргизии, Казахстана, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии и Туркмении. Лидеры стран СНГ 9 мая возложат цветы вместе с президентом России Владимиром Путиным к могиле к Могиле Неизвестного Солдата. Также лидеры СНГ будет присутствовать на праздничном параде. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву 8 мая не только для посещения парада, но и для обсуждения рабочих вопросов, передает «Национальная служба новостей».