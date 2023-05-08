Губернатор ХМАО объявила о дате открытия президентского фонда «Защитники Отечества»

Президентский фонд помощи участникам СВО «Защитники Отечества» в ХМАО откроется 1 июня. Об этом сообщила губернатор Наталья Комарова.
«Фонд начнет свою работу 1 июня. Он создан для поддержки участников СВО и их семей. Им будут оказывать комплексную помощь по принципу «одного окна», — сообщается о решении губернатора в официальном telegram-канале властей округа. В отделении фонда будут работать психологи, реабилитологи, юристы, специалисты службы занятости, представители прокуратуры, ЗАГСа, военкоматов.
Ранее сообщалось, что на пост руководителя фонда прочат вице-мэра Октябрьского района Игоря Илыка. Он проработал в администрации чуть больше месяца, а до этого был депутатом думы Нягани.
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