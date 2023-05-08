08 мая 2023
07 мая 2023

В Сургуте политэлиты почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Видео

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Вечный огонь .Сургут, вечный огонь, мемориал славы, день победы, 9 мая
В Сургуте состоялся митинг в честь Дня Победы Фото:

Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов, председатель думы города Максим Слепов, депутаты и руководители градообразующих предприятий почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Мэр выступил на митинге с речью, передает корреспондент URA.RU.

«Важно не растерять, не расплескать ни капли истинных знаний о нашей стране, о нашей России. Наши герои, деды и прадеды, отвоевали наше право на жизнь. Они растоптали фашизм. Сегодня Россия сражается за свое прошлое и настоящее, низкий поклон нашим воинам», — сказал Филатов.

Слепов отметил, что 9 Мая — это праздник мужества, чести, отваги, а также напоминание о единстве народа. «Только сплотившись, мы можем победить фашизм. Мы победили его в 1945 [году], и победим его сейчас», — сказал председатель гордумы Максим Слепов. Также на мероприятии присутствовал военком Андрей Калядин. Участники мероприятия возложили к мемориалу цветы.

Ранее митинг прошел в Нижневартовске. Представители политэлиты возложили цветы к Вечному огню у мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

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Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов, председатель думы города Максим Слепов, депутаты и руководители градообразующих предприятий почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Мэр выступил на митинге с речью, передает корреспондент URA.RU. «Важно не растерять, не расплескать ни капли истинных знаний о нашей стране, о нашей России. Наши герои, деды и прадеды, отвоевали наше право на жизнь. Они растоптали фашизм. Сегодня Россия сражается за свое прошлое и настоящее, низкий поклон нашим воинам», — сказал Филатов. Слепов отметил, что 9 Мая — это праздник мужества, чести, отваги, а также напоминание о единстве народа. «Только сплотившись, мы можем победить фашизм. Мы победили его в 1945 [году], и победим его сейчас», — сказал председатель гордумы Максим Слепов. Также на мероприятии присутствовал военком Андрей Калядин. Участники мероприятия возложили к мемориалу цветы. Ранее митинг прошел в Нижневартовске. Представители политэлиты возложили цветы к Вечному огню у мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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