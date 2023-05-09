09 мая 2023

Белый дом назвал США победителями фашизма во Второй мировой войне

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Виды, здания, министерства. Москва, сша, флаг сша, посольство сша, флаг америки
В Белом доме убеждены, что Вторая мировая война завершилась победой США над фашизмом Фото:

Вторая мировая война закончилась победой США над фашизмом. Такое мнение высказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«На этой неделе отмечается годовщина завершения Второй мировой войны в Европе и победы США и союзнических сил над фашизмом на континенте», — сказала Жан-Пьер на брифинге. Трансляция велась на YouTube.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов в интервью газете Washington Times заявил, что Вашингтон исключает Советский Союз из числа победителей в борьбе с фашизмом, напоминает RT. Вместе с тем он напомнил, что американские власти долгое время отказывались признавать смертельную угрозу, исходящую от нацизма.

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Вторая мировая война закончилась победой США над фашизмом. Такое мнение высказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «На этой неделе отмечается годовщина завершения Второй мировой войны в Европе и победы США и союзнических сил над фашизмом на континенте», — сказала Жан-Пьер на брифинге. Трансляция велась на YouTube. Ранее посол России в США Анатолий Антонов в интервью газете Washington Times заявил, что Вашингтон исключает Советский Союз из числа победителей в борьбе с фашизмом, напоминает RT. Вместе с тем он напомнил, что американские власти долгое время отказывались признавать смертельную угрозу, исходящую от нацизма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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