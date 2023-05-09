Белый дом назвал США победителями фашизма во Второй мировой войне

Вторая мировая война закончилась победой США над фашизмом. Такое мнение высказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«На этой неделе отмечается годовщина завершения Второй мировой войны в Европе и победы США и союзнических сил над фашизмом на континенте», —
Ранее посол России в США Анатолий Антонов в интервью газете Washington Times заявил, что Вашингтон исключает Советский Союз из числа победителей в борьбе с фашизмом, напоминает RT. Вместе с тем он напомнил, что американские власти долгое время отказывались признавать смертельную угрозу, исходящую от нацизма.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!