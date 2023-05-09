Белый дом назвал США победителями фашизма во Второй мировой войне

09 мая 2023 в 23:15 Размер текста - 17 +

В Белом доме убеждены, что Вторая мировая война завершилась победой США над фашизмом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Вторая мировая война закончилась победой США над фашизмом. Такое мнение высказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «На этой неделе отмечается годовщина завершения Второй мировой войны в Европе и победы США и союзнических сил над фашизмом на континенте», — сказала Жан-Пьер на брифинге. Трансляция велась на YouTube. Ранее посол России в США Анатолий Антонов в интервью газете Washington Times заявил, что Вашингтон исключает Советский Союз из числа победителей в борьбе с фашизмом, напоминает RT. Вместе с тем он напомнил, что американские власти долгое время отказывались признавать смертельную угрозу, исходящую от нацизма.

Вторая мировая война закончилась победой США над фашизмом. Такое мнение высказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «На этой неделе отмечается годовщина завершения Второй мировой войны в Европе и победы США и союзнических сил над фашизмом на континенте», — сказала Жан-Пьер на брифинге. Трансляция велась на YouTube. Ранее посол России в США Анатолий Антонов в интервью газете Washington Times заявил, что Вашингтон исключает Советский Союз из числа победителей в борьбе с фашизмом, напоминает RT. Вместе с тем он напомнил, что американские власти долгое время отказывались признавать смертельную угрозу, исходящую от нацизма.