Пользователей Twitter рассмешили слова пресс—секретаря Белого дома о победе США над фашизмом

10 мая 2023 в 06:22 Размер текста - 17 +

Пользователи Twitter призвали Карин Жан-Пьер выучить историю Фото: Анна Майорова © URA.RU Пользователи Twitter посмеялись над словами пресс—секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о победе США над фашизмом во Второй мировой войне. Комментаторы усомнились в том, что у официального представителя американской администрации имеется общее образование. «Думаю, кто-то прогуливал урок истории», — написал один пользователь. «Она пропустила урок истории в школе и наверстала упущенное, посмотрев „Спасти рядового Райана“» — поддержал другой пользователь. «Говорит рупор фашистского правительства», — поделился мнением пользователь с ником Сунц Мега. «Это то, чему учат в США школах?» — удивился еще один пользователь. «Она обязательно должна выучить историю», — отметил другой владелец аккаунта. «Она ходила в школу?» — задался вопросом Джозеф М. «Я думаю, что Россия внесла самый большой вклад в победу над фашизмом», — заявил пользователь Джон.«Я думаю, что она забыла несколько других стран, которые, возможно, сыграли бы даже большую роль, чем США», — считает Кен Браун. «Интересно, что США не празднуют День Победы в Европе», — задался вопросом комментатор. «Может быть, она была с похмелья, когда это говорила», — предположил Реймонд Одл. «Она смешная», — констатировал другой комментатор с никнеймом Марвело. 9 мая в ходе брифинга официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вторая мировая война закончилась победой США над фашизмом. Посол США в России указывал, что Вашингтон исключает Советский Союз из числа победителей во Второй мировой войне, напоминает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пользователи Twitter посмеялись над словами пресс—секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о победе США над фашизмом во Второй мировой войне. Комментаторы усомнились в том, что у официального представителя американской администрации имеется общее образование. «Думаю, кто-то прогуливал урок истории», — написал один пользователь. «Она пропустила урок истории в школе и наверстала упущенное, посмотрев „Спасти рядового Райана“» — поддержал другой пользователь. «Говорит рупор фашистского правительства», — поделился мнением пользователь с ником Сунц Мега. «Это то, чему учат в США школах?» — удивился еще один пользователь. «Она обязательно должна выучить историю», — отметил другой владелец аккаунта. «Она ходила в школу?» — задался вопросом Джозеф М. «Я думаю, что Россия внесла самый большой вклад в победу над фашизмом», — заявил пользователь Джон.«Я думаю, что она забыла несколько других стран, которые, возможно, сыграли бы даже большую роль, чем США», — считает Кен Браун. «Интересно, что США не празднуют День Победы в Европе», — задался вопросом комментатор. «Может быть, она была с похмелья, когда это говорила», — предположил Реймонд Одл. «Она смешная», — констатировал другой комментатор с никнеймом Марвело. 9 мая в ходе брифинга официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вторая мировая война закончилась победой США над фашизмом. Посол США в России указывал, что Вашингтон исключает Советский Союз из числа победителей во Второй мировой войне, напоминает RT.