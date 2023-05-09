Пользователей Twitter рассмешили слова пресс—секретаря Белого дома о победе США над фашизмом

Пользователи Twitter посмеялись над словами пресс—секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о победе США над фашизмом во Второй мировой войне. Комментаторы усомнились в том, что у официального представителя американской администрации имеется общее образование.
«Думаю, кто-то прогуливал урок истории», — написал один пользователь. «Она пропустила урок истории в школе и наверстала упущенное, посмотрев „Спасти рядового Райана“» — поддержал другой пользователь. «Говорит рупор фашистского правительства», — поделился мнением пользователь с ником Сунц Мега. «Это то, чему учат в США школах?» — удивился еще один пользователь. «Она обязательно должна выучить историю», — отметил другой владелец аккаунта. «Она ходила в школу?» — задался вопросом Джозеф М.
«Я думаю, что Россия внесла самый большой вклад в победу над фашизмом», — заявил пользователь Джон.«Я думаю, что она забыла несколько других стран, которые, возможно, сыграли бы даже большую роль, чем США», — считает Кен Браун.
«Интересно, что США не празднуют День Победы в Европе», — задался вопросом комментатор. «Может быть, она была с похмелья, когда это говорила», — предположил Реймонд Одл. «Она смешная», — констатировал другой комментатор с никнеймом Марвело.
9 мая в ходе брифинга официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вторая мировая война закончилась победой США над фашизмом. Посол США в России указывал, что Вашингтон исключает Советский Союз из числа победителей во Второй мировой войне, напоминает RT.
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