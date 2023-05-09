09 мая 2023

Пользователей Twitter рассмешили слова пресс—секретаря Белого дома о победе США над фашизмом

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Клипарт по теме Социальные сети. Екатеринбург, интернет, твиттер, регистрация, twitter, приложение, социальная сеть
Пользователи Twitter призвали Карин Жан-Пьер выучить историю Фото:

Пользователи Twitter посмеялись над словами пресс—секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о победе США над фашизмом во Второй мировой войне. Комментаторы усомнились в том, что у официального представителя американской администрации имеется общее образование.

«Думаю, кто-то прогуливал урок истории», — написал один пользователь. «Она пропустила урок истории в школе и наверстала упущенное, посмотрев „Спасти рядового Райана“» — поддержал другой пользователь. «Говорит рупор фашистского правительства», — поделился мнением пользователь с ником Сунц Мега. «Это то, чему учат в США школах?» — удивился еще один пользователь. «Она обязательно должна выучить историю», — отметил другой владелец аккаунта. «Она ходила в школу?» — задался вопросом Джозеф М.

«Я думаю, что Россия внесла самый большой вклад в победу над фашизмом», — заявил пользователь Джон.«Я думаю, что она забыла несколько других стран, которые, возможно, сыграли бы даже большую роль, чем США», — считает Кен Браун.

«Интересно, что США не празднуют День Победы в Европе», — задался вопросом комментатор. «Может быть, она была с похмелья, когда это говорила», — предположил Реймонд Одл. «Она смешная», — констатировал другой комментатор с никнеймом Марвело.

9 мая в ходе брифинга официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вторая мировая война закончилась победой США над фашизмом. Посол США в России указывал, что Вашингтон исключает Советский Союз из числа победителей во Второй мировой войне, напоминает RT.

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Пользователи Twitter посмеялись над словами пресс—секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о победе США над фашизмом во Второй мировой войне. Комментаторы усомнились в том, что у официального представителя американской администрации имеется общее образование. «Думаю, кто-то прогуливал урок истории», — написал один пользователь. «Она пропустила урок истории в школе и наверстала упущенное, посмотрев „Спасти рядового Райана“» — поддержал другой пользователь. «Говорит рупор фашистского правительства», — поделился мнением пользователь с ником Сунц Мега. «Это то, чему учат в США школах?» — удивился еще один пользователь. «Она обязательно должна выучить историю», — отметил другой владелец аккаунта. «Она ходила в школу?» — задался вопросом Джозеф М. «Я думаю, что Россия внесла самый большой вклад в победу над фашизмом», — заявил пользователь Джон.«Я думаю, что она забыла несколько других стран, которые, возможно, сыграли бы даже большую роль, чем США», — считает Кен Браун. «Интересно, что США не празднуют День Победы в Европе», — задался вопросом комментатор. «Может быть, она была с похмелья, когда это говорила», — предположил Реймонд Одл. «Она смешная», — констатировал другой комментатор с никнеймом Марвело. 9 мая в ходе брифинга официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вторая мировая война закончилась победой США над фашизмом. Посол США в России указывал, что Вашингтон исключает Советский Союз из числа победителей во Второй мировой войне, напоминает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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