Курганский прокурор проверит работу приемных для пострадавших от пожаров

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Последствия пожара в деревне Логоушка. Курган, последствия пожара, погарельцы, деревня логоушка
В Кургане проверят, как работают пункты приема пострадавших от пожаров Фото:
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Прокурор Курганской области Андрей Назаров проверит работу мобильных приемных для пострадавших от пожаров жителей. Об этом рассказали на сайте областной прокуратуры.

«В связи с пожарами на территории Зауралья прокуратурой области организована работа мобильных приемных. <…> Андрей Назаров проверит работу мобильных приемных в г. Курган», — сообщили в ведомстве. В мобильные приемные могут обратиться граждане, которым требуется помощь после пожаров

В настоящее время в области работает 13 таких приемных пунктов. Сотрудники прокуратуры принимают заявления от граждан и проводят проверку в случае неоказания им помощи со стороны властей.

Чаще всего курганцы просят разъяснить вопросы компенсаций. Также их интересует, как восстановить документы и получить временное жилье. Все заявления пострадавших контролируются прокуратурой, вплоть до получения гражданами помощи.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области начали работу передвижные приемные. Также в прокуратуре рассказали о телефонах горячей линии для пострадавших в различных районах области.

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Прокурор Курганской области Андрей Назаров проверит работу мобильных приемных для пострадавших от пожаров жителей. Об этом рассказали на сайте областной прокуратуры. «В связи с пожарами на территории Зауралья прокуратурой области организована работа мобильных приемных. <…> Андрей Назаров проверит работу мобильных приемных в г. Курган», — сообщили в ведомстве. В мобильные приемные могут обратиться граждане, которым требуется помощь после пожаров В настоящее время в области работает 13 таких приемных пунктов. Сотрудники прокуратуры принимают заявления от граждан и проводят проверку в случае неоказания им помощи со стороны властей. Чаще всего курганцы просят разъяснить вопросы компенсаций. Также их интересует, как восстановить документы и получить временное жилье. Все заявления пострадавших контролируются прокуратурой, вплоть до получения гражданами помощи. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области начали работу передвижные приемные. Также в прокуратуре рассказали о телефонах горячей линии для пострадавших в различных районах области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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