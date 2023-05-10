Курганский прокурор проверит работу приемных для пострадавших от пожаров

В Кургане проверят, как работают пункты приема пострадавших от пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Прокурор Курганской области Андрей Назаров проверит работу мобильных приемных для пострадавших от пожаров жителей. Об этом рассказали на сайте областной прокуратуры.

«В связи с пожарами на территории Зауралья прокуратурой области организована работа мобильных приемных. <…> Андрей Назаров проверит работу мобильных приемных в г. Курган», — сообщили в ведомстве. В мобильные приемные могут обратиться граждане, которым требуется помощь после пожаров

В настоящее время в области работает 13 таких приемных пунктов. Сотрудники прокуратуры принимают заявления от граждан и проводят проверку в случае неоказания им помощи со стороны властей.

Чаще всего курганцы просят разъяснить вопросы компенсаций. Также их интересует, как восстановить документы и получить временное жилье. Все заявления пострадавших контролируются прокуратурой, вплоть до получения гражданами помощи.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области начали работу передвижные приемные. Также в прокуратуре рассказали о телефонах горячей линии для пострадавших в различных районах области.