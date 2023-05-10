Военный эксперт Кнутов обозначил преимущества новейших бронеавтомобилей РФ. Видео

Военный эксперт Кнутов назвал преимуществом бронетехники «Ахмат» и «Спартак» легкость их использования

10 мая 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак» проще в обслуживании и ремонте, чем аналогичная техника НАТО, отметил Юрий Кнутов Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новейшие российские бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак» по части характеристик превосходят аналогичную технику НАТО. Они легки в эксплантации. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов. «Основная задача бронеавтомобилей З-СТС „Ахмат“ и АМН-590951 „Спартак“ — это доставка личного состава в район боевых действий, эвакуация раненых и поддержка пехоты в ходе введения боя. <…> Они проще в обслуживании и ремонте, легче в эксплуатации, не требуют каких-то сложных устройств для восстановления после повреждений, в отличие от западной техники», — подчеркнул Юрий Кнутов в беседе с Пятым каналом. В качестве положительных особенностей российской техники Кнутов также отметил их российское производство. Это, по его словам, позволяет не волноваться насчет поставок запчастей для данной техники. Бронеавтомобили впервые были использованы для участия в военном параде ко Дню Победы в этом году. Они вошли в состав механизированной колонны парада Победы. В качестве особенностей данной техники также отмечалось их использование в экстремальных условиях. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, почему не использовалась тяжелая техника во время парада. По его словам, она вся задействована на фронте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новейшие российские бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак» по части характеристик превосходят аналогичную технику НАТО. Они легки в эксплантации. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов. «Основная задача бронеавтомобилей З-СТС „Ахмат“ и АМН-590951 „Спартак“ — это доставка личного состава в район боевых действий, эвакуация раненых и поддержка пехоты в ходе введения боя. <…> Они проще в обслуживании и ремонте, легче в эксплуатации, не требуют каких-то сложных устройств для восстановления после повреждений, в отличие от западной техники», — подчеркнул Юрий Кнутов в беседе с Пятым каналом. В качестве положительных особенностей российской техники Кнутов также отметил их российское производство. Это, по его словам, позволяет не волноваться насчет поставок запчастей для данной техники. Бронеавтомобили впервые были использованы для участия в военном параде ко Дню Победы в этом году. Они вошли в состав механизированной колонны парада Победы. В качестве особенностей данной техники также отмечалось их использование в экстремальных условиях. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, почему не использовалась тяжелая техника во время парада. По его словам, она вся задействована на фронте.