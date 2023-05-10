Власти хотят наградить женщину, вставшую с иконой против огня в Успенке

11 мая 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Женщине хотят присвоить награду за веру и бесстрашие Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Госдуме предложили наградить жительницу села Успенка, вставшую с иконой на коленях во время пожара. С инициативой выступил Дмитрий Гусев, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду». «Вся Россия стала свидетелем духовного подвига жительницы села Успенка Тюменской области, которую во время страшного пожара в доме спасла ее молитва», — передают слова чиновника журналисты РБК Тюмень. Гусев предложил удостоить женщину награды за веру и бесстрашие. Его инициативу поддержало и общественное движение «Зов народа». Жительница села Успенка стала знаменитой, когда встала на колени с иконой на пути огня. Тогда кадры с ее молитвой облетели СМИ и стали вирусными.

В Госдуме предложили наградить жительницу села Успенка, вставшую с иконой на коленях во время пожара. С инициативой выступил Дмитрий Гусев, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду». «Вся Россия стала свидетелем духовного подвига жительницы села Успенка Тюменской области, которую во время страшного пожара в доме спасла ее молитва», — передают слова чиновника журналисты РБК Тюмень. Гусев предложил удостоить женщину награды за веру и бесстрашие. Его инициативу поддержало и общественное движение «Зов народа». Жительница села Успенка стала знаменитой, когда встала на колени с иконой на пути огня. Тогда кадры с ее молитвой облетели СМИ и стали вирусными.