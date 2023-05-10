10 мая 2023

Власти хотят наградить женщину, вставшую с иконой против огня в Успенке

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Пожар в Успенке. Тюмень
Женщине хотят присвоить награду за веру и бесстрашие Фото:

В Госдуме предложили наградить жительницу села Успенка, вставшую с иконой на коленях во время пожара. С инициативой выступил Дмитрий Гусев, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду».

«Вся Россия стала свидетелем духовного подвига жительницы села Успенка Тюменской области, которую во время страшного пожара в доме спасла ее молитва», — передают слова чиновника журналисты РБК Тюмень. Гусев предложил удостоить женщину награды за веру и бесстрашие. Его инициативу поддержало и общественное движение «Зов народа».

Жительница села Успенка стала знаменитой, когда встала на колени с иконой на пути огня. Тогда кадры с ее молитвой облетели СМИ и стали вирусными.

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В Госдуме предложили наградить жительницу села Успенка, вставшую с иконой на коленях во время пожара. С инициативой выступил Дмитрий Гусев, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду». «Вся Россия стала свидетелем духовного подвига жительницы села Успенка Тюменской области, которую во время страшного пожара в доме спасла ее молитва», — передают слова чиновника журналисты РБК Тюмень. Гусев предложил удостоить женщину награды за веру и бесстрашие. Его инициативу поддержало и общественное движение «Зов народа». Жительница села Успенка стала знаменитой, когда встала на колени с иконой на пути огня. Тогда кадры с ее молитвой облетели СМИ и стали вирусными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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