Власти хотят наградить женщину, вставшую с иконой против огня в Успенке

В Госдуме предложили наградить жительницу села Успенка, вставшую с иконой на коленях во время пожара. С инициативой выступил Дмитрий Гусев, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду».
«Вся Россия стала свидетелем духовного подвига жительницы села Успенка Тюменской области, которую во время страшного пожара в доме спасла ее молитва», — передают слова чиновника журналисты РБК Тюмень. Гусев предложил удостоить женщину награды за веру и бесстрашие. Его инициативу поддержало и общественное движение «Зов народа».
Жительница села Успенка стала знаменитой, когда встала на колени с иконой на пути огня. Тогда кадры с ее молитвой облетели СМИ и стали вирусными.
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