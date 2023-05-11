Угрозы распространения огня нет
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
В городе Ревда Свердловской области горят порубочные остатки на территории нижнего склада. Об этом URA.RU сообщили в МЧС Свердловской области.
«На площади 200 квадратных метров горят порубочные остатки. Угрозы распространения нет. На месте работают четыре единицы спецтехники и 12 человек личного состава», — рассказали в пресс-службе ведомства.
По сообщениям очевидцев в соцсетях, пожар начался на территории нижнего склада, рядом с которым есть садовые участки. На месте возгорания работают спасатели 65 пожарной-спасательной части Ревды.
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