В свердловском городе пожарные локализуют возгорание. Видео

В городе Ревда Свердловской области спасатели ликвидируют огонь на территории склада
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Пожар на складах. Екатеринбург, склады, сетка ограждения, сотрудник мчс, пожарный
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Пожары в Свердловской области

В городе Ревда Свердловской области горят порубочные остатки на территории нижнего склада. Об этом URA.RU сообщили в МЧС Свердловской области.

«На площади 200 квадратных метров горят порубочные остатки. Угрозы распространения нет. На месте работают четыре единицы спецтехники и 12 человек личного состава», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По сообщениям очевидцев в соцсетях, пожар начался на территории нижнего склада, рядом с которым есть садовые участки. На месте возгорания работают спасатели 65 пожарной-спасательной части Ревды.

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В городе Ревда Свердловской области горят порубочные остатки на территории нижнего склада. Об этом URA.RU сообщили в МЧС Свердловской области. «На площади 200 квадратных метров горят порубочные остатки. Угрозы распространения нет. На месте работают четыре единицы спецтехники и 12 человек личного состава», — рассказали в пресс-службе ведомства. По сообщениям очевидцев в соцсетях, пожар начался на территории нижнего склада, рядом с которым есть садовые участки. На месте возгорания работают спасатели 65 пожарной-спасательной части Ревды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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