11 мая 2023

Осужденный за коррупцию экс-глава курганского района вышел на свободу

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция Курганского регионального отделения Партии Единая Россия. Курган, осокин владимир, портрет
Экс-глава курганского района вышел из колонии по УДО Фото:

Бывший глава Шадринского района Владимир Осокин, приговоренный к лишению свободы за превышение должностных полномочий, вышел из колонии раньше срока. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Бывший глава Шадринской администрации Осокин вышел из колонии», — рассказали источники. Осужденному по коррупционному делу Осокину удовлетворили ходатайство условно-досрочного освобождения.

Экс-чиновника осудили вместе со своим заместителем Вячеславом Розниным и бывшим курганским замгубернатора Сергеем Пугиным. Их признали виновными в превышении полномочий при выполнении госконтрактов по строительству соцобъектов в шадринских селах Мальцево и Верхозино. Осокина приговаривали к 3,5 года лишения свободы, позже наказание сократили до двух лет. С учетом пребывания в СИЗО, Осокин полностью отбыл бы срок летом этого года.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшего замгубернатора Сергея Пугина выпустили из колонии. Осужденный за коррупцию экс-чиновник также освободился по условно-досрочному решению.

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Бывший глава Шадринского района Владимир Осокин, приговоренный к лишению свободы за превышение должностных полномочий, вышел из колонии раньше срока. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам. «Бывший глава Шадринской администрации Осокин вышел из колонии», — рассказали источники. Осужденному по коррупционному делу Осокину удовлетворили ходатайство условно-досрочного освобождения. Экс-чиновника осудили вместе со своим заместителем Вячеславом Розниным и бывшим курганским замгубернатора Сергеем Пугиным. Их признали виновными в превышении полномочий при выполнении госконтрактов по строительству соцобъектов в шадринских селах Мальцево и Верхозино. Осокина приговаривали к 3,5 года лишения свободы, позже наказание сократили до двух лет. С учетом пребывания в СИЗО, Осокин полностью отбыл бы срок летом этого года. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего замгубернатора Сергея Пугина выпустили из колонии. Осужденный за коррупцию экс-чиновник также освободился по условно-досрочному решению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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