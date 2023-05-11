Осужденный за коррупцию экс-глава курганского района вышел на свободу

12 мая 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Экс-глава курганского района вышел из колонии по УДО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший глава Шадринского района Владимир Осокин, приговоренный к лишению свободы за превышение должностных полномочий, вышел из колонии раньше срока. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам. «Бывший глава Шадринской администрации Осокин вышел из колонии», — рассказали источники. Осужденному по коррупционному делу Осокину удовлетворили ходатайство условно-досрочного освобождения. Экс-чиновника осудили вместе со своим заместителем Вячеславом Розниным и бывшим курганским замгубернатора Сергеем Пугиным. Их признали виновными в превышении полномочий при выполнении госконтрактов по строительству соцобъектов в шадринских селах Мальцево и Верхозино. Осокина приговаривали к 3,5 года лишения свободы, позже наказание сократили до двух лет. С учетом пребывания в СИЗО, Осокин полностью отбыл бы срок летом этого года. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего замгубернатора Сергея Пугина выпустили из колонии. Осужденный за коррупцию экс-чиновник также освободился по условно-досрочному решению.

Бывший глава Шадринского района Владимир Осокин, приговоренный к лишению свободы за превышение должностных полномочий, вышел из колонии раньше срока. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам. «Бывший глава Шадринской администрации Осокин вышел из колонии», — рассказали источники. Осужденному по коррупционному делу Осокину удовлетворили ходатайство условно-досрочного освобождения. Экс-чиновника осудили вместе со своим заместителем Вячеславом Розниным и бывшим курганским замгубернатора Сергеем Пугиным. Их признали виновными в превышении полномочий при выполнении госконтрактов по строительству соцобъектов в шадринских селах Мальцево и Верхозино. Осокина приговаривали к 3,5 года лишения свободы, позже наказание сократили до двух лет. С учетом пребывания в СИЗО, Осокин полностью отбыл бы срок летом этого года. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего замгубернатора Сергея Пугина выпустили из колонии. Осужденный за коррупцию экс-чиновник также освободился по условно-досрочному решению.