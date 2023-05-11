В Центральном райсуде Челябинска 12 мая прошло первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего вице-мэра Миасса по строительству Арсена Симонова. На заседании рассмотрели показания некоторых свидетелей, передает корреспондент URA.RU из зала суда.
Свидетели на судебное заседание не явились, поэтому прокурор зачитал их показания, имеющиеся в материалах уголовного дела. Всего были заслушаны показания трех свидетелей со стороны обвинения, при этом каждый из них лично не знаком с Симоновым.
Для оповещения других свидетелей прокурор ходатайствовал о переносе заседания. Судья Борис Миронов удовлетворил его. Следующее заседание состоится 2 июня.
Сотрудники УФСБ по региону задержали Симонова 20 января за получение взятки в размере 50 тысяч рублей при заключении муниципального контракта по сносу ветхо-аварийного жилья. Свою вину бывший вице-мэр признал.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.