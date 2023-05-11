Арсен Симонов получил взятку за заключение муниципального контракта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Центральном райсуде Челябинска 12 мая прошло первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего вице-мэра Миасса по строительству Арсена Симонова. На заседании рассмотрели показания некоторых свидетелей, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

Свидетели на судебное заседание не явились, поэтому прокурор зачитал их показания, имеющиеся в материалах уголовного дела. Всего были заслушаны показания трех свидетелей со стороны обвинения, при этом каждый из них лично не знаком с Симоновым.

Для оповещения других свидетелей прокурор ходатайствовал о переносе заседания. Судья Борис Миронов удовлетворил его. Следующее заседание состоится 2 июня.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Симонова 20 января за получение взятки в размере 50 тысяч рублей при заключении муниципального контракта по сносу ветхо-аварийного жилья. Свою вину бывший вице-мэр признал.

Симонова обвиняют в получении взятки в 50 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU