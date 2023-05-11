11 мая 2023

В Челябинске начался суд над бывшим вице-мэром Миасса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Центрального района, Арсен Симонов. Челябинск, симонов арсен
Арсен Симонов получил взятку за заключение муниципального контракта Фото:

В Центральном райсуде Челябинска 12 мая прошло первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего вице-мэра Миасса по строительству Арсена Симонова. На заседании рассмотрели показания некоторых свидетелей, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

Свидетели на судебное заседание не явились, поэтому прокурор зачитал их показания, имеющиеся в материалах уголовного дела. Всего были заслушаны показания трех свидетелей со стороны обвинения, при этом каждый из них лично не знаком с Симоновым.

Для оповещения других свидетелей прокурор ходатайствовал о переносе заседания. Судья Борис Миронов удовлетворил его. Следующее заседание состоится 2 июня.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Симонова 20 января за получение взятки в размере 50 тысяч рублей при заключении муниципального контракта по сносу ветхо-аварийного жилья. Свою вину бывший вице-мэр признал.

Суд Симонов. Челябинск
Симонова обвиняют в получении взятки в 50 тысяч рублей
Фото:
Суд Центрального района, Арсен Симонов. Челябинск
Прокурор ходатайствовал о переносе заседания
Фото:

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В Центральном райсуде Челябинска 12 мая прошло первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего вице-мэра Миасса по строительству Арсена Симонова. На заседании рассмотрели показания некоторых свидетелей, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Свидетели на судебное заседание не явились, поэтому прокурор зачитал их показания, имеющиеся в материалах уголовного дела. Всего были заслушаны показания трех свидетелей со стороны обвинения, при этом каждый из них лично не знаком с Симоновым. Для оповещения других свидетелей прокурор ходатайствовал о переносе заседания. Судья Борис Миронов удовлетворил его. Следующее заседание состоится 2 июня. Сотрудники УФСБ по региону задержали Симонова 20 января за получение взятки в размере 50 тысяч рублей при заключении муниципального контракта по сносу ветхо-аварийного жилья. Свою вину бывший вице-мэр признал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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