В Свердловской области ожидаются новые пожары

12 мая 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Из-за теплой погоды в Свердловской области могут активироваться новые пожары Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области На Северном Урале ожидают новые пожары из-за теплой и сухой погоды. Информация об этом появилась в telegram-канале «Федеральная Авиалесоохрана». «В Свердловской области ожидается новый рост пожарной опасности из-за теплой и сухой погоды», — сказано в сообщении. Для помощи в контроле над лесными пожарами в регион дополнительно планируется перебросить 100 парашютистов и десантников. По словам инструктора десантно-пожарной группы Абаканского авиаотделения Федеральной Авиалесоохраны Дмитрия Левченко, в Свердловской области стоит большая засуха, а осадков не было и не предвидится. «Ветер бывает порывами до 20 метров в секунду, это очень способствует распространению пожаров. Довольно проблематично становится тушение, нужно более оперативно делать опашку при наличии трактора, если он имеется. После опашки необходимо своевременно делать отжиги», — отметил он.

На Северном Урале ожидают новые пожары из-за теплой и сухой погоды. Информация об этом появилась в telegram-канале «Федеральная Авиалесоохрана». «В Свердловской области ожидается новый рост пожарной опасности из-за теплой и сухой погоды», — сказано в сообщении. Для помощи в контроле над лесными пожарами в регион дополнительно планируется перебросить 100 парашютистов и десантников. По словам инструктора десантно-пожарной группы Абаканского авиаотделения Федеральной Авиалесоохраны Дмитрия Левченко, в Свердловской области стоит большая засуха, а осадков не было и не предвидится. «Ветер бывает порывами до 20 метров в секунду, это очень способствует распространению пожаров. Довольно проблематично становится тушение, нужно более оперативно делать опашку при наличии трактора, если он имеется. После опашки необходимо своевременно делать отжиги», — отметил он.