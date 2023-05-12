В Свердловской области ожидаются новые пожары

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Из-за теплой погоды в Свердловской области могут активироваться новые пожары Фото:
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Пожары в Свердловской области

На Северном Урале ожидают новые пожары из-за теплой и сухой погоды. Информация об этом появилась в telegram-канале «Федеральная Авиалесоохрана».

«В Свердловской области ожидается новый рост пожарной опасности из-за теплой и сухой погоды», — сказано в сообщении. Для помощи в контроле над лесными пожарами в регион дополнительно планируется перебросить 100 парашютистов и десантников.

По словам инструктора десантно-пожарной группы Абаканского авиаотделения Федеральной Авиалесоохраны Дмитрия Левченко, в Свердловской области стоит большая засуха, а осадков не было и не предвидится. «Ветер бывает порывами до 20 метров в секунду, это очень способствует распространению пожаров. Довольно проблематично становится тушение, нужно более оперативно делать опашку при наличии трактора, если он имеется. После опашки необходимо своевременно делать отжиги», — отметил он.

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На Северном Урале ожидают новые пожары из-за теплой и сухой погоды. Информация об этом появилась в telegram-канале «Федеральная Авиалесоохрана». «В Свердловской области ожидается новый рост пожарной опасности из-за теплой и сухой погоды», — сказано в сообщении. Для помощи в контроле над лесными пожарами в регион дополнительно планируется перебросить 100 парашютистов и десантников. По словам инструктора десантно-пожарной группы Абаканского авиаотделения Федеральной Авиалесоохраны Дмитрия Левченко, в Свердловской области стоит большая засуха, а осадков не было и не предвидится. «Ветер бывает порывами до 20 метров в секунду, это очень способствует распространению пожаров. Довольно проблематично становится тушение, нужно более оперативно делать опашку при наличии трактора, если он имеется. После опашки необходимо своевременно делать отжиги», — отметил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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