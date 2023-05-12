Москва отметила успехи Свердловской области в поддержке бизнеса

12 мая 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

Дмитрий Ионин начал курировать блок инвестиций в 2022 году, и одна из задач, которую поставили перед ним — рост объема закупок у субъектов МСП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловская область показывает высокие показатели в сфере развития малого и среднего предпринимательства (МСП). Так, за год число субъектов МСП в регионе, которые являются поставщиками компаний с госучастием, увеличилось на 67%. О проделанной работе в этом направлении замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин отчитался в правительстве РФ, и там положительно оценили опыт региона. «Поддержка бизнеса — одно из основных направлений работы правительства Свердловской области. В регионе созданы все условия для развития бизнеса и повышения его конкурентоспособности», — отметил Ионин в своем выступлении перед зампредом правительства РФ Андреем Белоусовым. В частности, в 2022 году в Свердловской области на 67% увеличилось количество субъектов МСП, которые являются поставщиками компаний с госучастием — с 5 664 до 9 504. Крупнейшие компании заключили со свердловскими поставщиками контракты на сумму 163,7 млрд рублей, в итоге область заняла первое место по объему закупок у субъектов МСП среди регионов УрФО и четвертое место среди всех регионов РФ. В 2022 году, когда Ионин только начал курировать блок инвестиций, губернатор Евгений Куйвашев на заседании антикризисного штаба указывал на низкий процент закупок у субъектов МСП. И назначил бывшего депутата Госдумы персонально ответственным за эту работу. При этом есть факторы, которые негативно влияют на развитие бизнеса не только в регионе, но и стране — конкуренция с более дешевыми, но распиаренными импортными товарами. На совещании с зампредом РФ Дмитрий Ионин озвучил предложение ввести запрет на закупку импортных товаров по некоторым позициям. Другой негативный фактор — отсутствие гарантий своевременной оплаты поставщикам в случае, если они заключают контракты не напрямую с заказчиком, а через подрядчиков первого уровня. А в таких случаях не действует норма об административной ответственности за просрочку оплаты, и зачастую субъекты МСП фактически кредитуют крупных подрядчиков госкомпаний. В качестве решения проблемы правительством Свердловской области было предложено рассмотреть возможность установления предельного срока оплаты для субъектов МСП-субподрядчиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловская область показывает высокие показатели в сфере развития малого и среднего предпринимательства (МСП). Так, за год число субъектов МСП в регионе, которые являются поставщиками компаний с госучастием, увеличилось на 67%. О проделанной работе в этом направлении замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин отчитался в правительстве РФ, и там положительно оценили опыт региона. «Поддержка бизнеса — одно из основных направлений работы правительства Свердловской области. В регионе созданы все условия для развития бизнеса и повышения его конкурентоспособности», — отметил Ионин в своем выступлении перед зампредом правительства РФ Андреем Белоусовым. В частности, в 2022 году в Свердловской области на 67% увеличилось количество субъектов МСП, которые являются поставщиками компаний с госучастием — с 5 664 до 9 504. Крупнейшие компании заключили со свердловскими поставщиками контракты на сумму 163,7 млрд рублей, в итоге область заняла первое место по объему закупок у субъектов МСП среди регионов УрФО и четвертое место среди всех регионов РФ. В 2022 году, когда Ионин только начал курировать блок инвестиций, губернатор Евгений Куйвашев на заседании антикризисного штаба указывал на низкий процент закупок у субъектов МСП. И назначил бывшего депутата Госдумы персонально ответственным за эту работу. При этом есть факторы, которые негативно влияют на развитие бизнеса не только в регионе, но и стране — конкуренция с более дешевыми, но распиаренными импортными товарами. На совещании с зампредом РФ Дмитрий Ионин озвучил предложение ввести запрет на закупку импортных товаров по некоторым позициям. Другой негативный фактор — отсутствие гарантий своевременной оплаты поставщикам в случае, если они заключают контракты не напрямую с заказчиком, а через подрядчиков первого уровня. А в таких случаях не действует норма об административной ответственности за просрочку оплаты, и зачастую субъекты МСП фактически кредитуют крупных подрядчиков госкомпаний. В качестве решения проблемы правительством Свердловской области было предложено рассмотреть возможность установления предельного срока оплаты для субъектов МСП-субподрядчиков.