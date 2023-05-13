В Крыму предупредили Украину о трагических последствиях контрнаступления

13 мая 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Константинов уверен, что ВСУ понесут потери Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести контрнаступление обернется для украинской армии огромными потерями. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов, который также обозначил возможную позицию Запада по этому вопросу «Это будет одна из самых больших авантюр Запада, предпринятых в рамках решения украинского конфликта. Безусловно, она приведет к большому числу погибших среди украинских военнослужащих, к колоссальной трагедии», — передает РИА Новости слова Константинова. По его мнению, Западу безразличен исход контрнаступления, так как в случае провала некому будет просить помощь, а в случае успеха появится положительный инфоповод. «Это циничная англо-саксонская мораль, которая всегда на протяжении истории являлась неотъемлемой частью их государственного устройства, — идите и убивайте друг друга как можно больше. А если никого не останется, они это тоже будут расценивать как свою победу», — считает парламентарий. Ранее главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что в Киеве планируют захватить Крым, Донецкую и Луганскую области. При этом президенту Украины Владимиру Зеленскому приходится идти на хитрости, чтобы попытаться обеспечить стране преимущество, о чем сообщает Financial Times. Однако в Америке все равно не верят, что ВСУ хватит возможностей на захват Крыма силой. Такую позицию заняли в издании 19FortyFive, где аргументировали свое мнение малочисленностью механизированных соединений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести контрнаступление обернется для украинской армии огромными потерями. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов, который также обозначил возможную позицию Запада по этому вопросу «Это будет одна из самых больших авантюр Запада, предпринятых в рамках решения украинского конфликта. Безусловно, она приведет к большому числу погибших среди украинских военнослужащих, к колоссальной трагедии», — передает РИА Новости слова Константинова. По его мнению, Западу безразличен исход контрнаступления, так как в случае провала некому будет просить помощь, а в случае успеха появится положительный инфоповод. «Это циничная англо-саксонская мораль, которая всегда на протяжении истории являлась неотъемлемой частью их государственного устройства, — идите и убивайте друг друга как можно больше. А если никого не останется, они это тоже будут расценивать как свою победу», — считает парламентарий. Ранее главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что в Киеве планируют захватить Крым, Донецкую и Луганскую области. При этом президенту Украины Владимиру Зеленскому приходится идти на хитрости, чтобы попытаться обеспечить стране преимущество, о чем сообщает Financial Times. Однако в Америке все равно не верят, что ВСУ хватит возможностей на захват Крыма силой. Такую позицию заняли в издании 19FortyFive, где аргументировали свое мнение малочисленностью механизированных соединений.